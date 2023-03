VENTEVÆRELSE: Flodhestene i denne innhegningen ble kastrert i 2021. De er etterkommere av Pablo Escobars tidligere flodhester.

Vil sende narkobaronens «kokain-flodhester» til India og Mexico

Flodhester er blitt et stort problem i Colombia. Nå tas det grep for å minske problemet.

Flodhestene lever i nærheten av Pablo Escobars tidligere eiendom i Colombia. Samtlige er etterkommere av fire flodhester som Escobar importerte fra Afrika på 1980-tallet. Siden den gang har flodhestene formert seg, og blitt en trussel for det lokale dyrelivet.

Grunnen til at Colombia vil fjerne 70 flodhester, er for å få kontroll på bestanden. Escobars flodhester har i tillegg til å formere seg hyppig, også flyttet seg langt fra eiendommen, og kan bli funnet over 200 kilometer vekk, skriver AP News.

DØD: Narkobaronen Pablo Escobar. Escobar ble skutt og drept av politiet i 1993.

Myndighetene har sagt at det er nærmere 130 flodhester i området, og at bestanden kan øke til nærmere 400 om åtte år.

Og akkurat det er ikke optimalt. Forskere har advart om at flodhestene ikke har noen naturlige fiender i Colombia, og dermed kan bli et problem for dyrelivet. I 2022 erklærte Colombia dem som en invaderende art.

Planen om å flytte flodhestene til India og Mexico har vært under utvikling i over et år. Ifølge AP News er planen å lure dyrene med mat inn i en svær container, før de blir fraktet med en trailer til flyplassen i Rionegro 150 kilometer vekk.

Deretter vil de bli fløyet til India og Mexico og ulike reservater.

Planen er å flytte flodhestene som lever i elvene rundt den gamle eiendommen til Escobar, ikke dem som bor på eiendommen.

Relokaliseringen av flodhestene vil hjelpe med å holde flodhest-bestanden under kontroll.

Ecuador, Filippinene og Botswana har også meldt seg til å ta imot flodhestene.

Narkobaronen Pablo Escobar ble skutt og drept i 1993. Escobar samlet på en rekke eksotiske dyr på sin prakteiendom Hacienda Nápoles i Colombia under sin storhetstid. Han hadde alt fra elefanter, neshorn, løve, sjiraffer og flodhester hjemme hos seg.

Da Escobar ble drept i 1993, havnet mange av dyrene i dyrehager rundt om i landet. Men flodhestene ble etterlatt.

– Det var logistisk sett vanskelig å flytte dem, så myndighetene lot dem bli værende. De trodde dyrene ville dø ut om de ikke ble tatt vare på, sa den colombianske biologen Nataly Castelblanco til BBC i 2021.

Der tok myndighetene kraftig feil.