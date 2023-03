OVERLEVDE: Ekateryna Melnyk lå i ruinene i fem timer. Hun har delt dette bildet av seg selv på Instagram.

Russisk angrep: Ekateryna og tre katter ble begravd i ruinene

I fem timer lå Ekateryna Melnyk begravd i ruinene av sitt eget hjem – med det ene kjæledyret sitt i armene.

– Alt vil bli bra. Jeg vil bli frisk igjen. Men jeg har fått ut to katter, og leter fremdeles etter den siste, skriver Ekateryna Melnyk til VG.

Hun lå og sov da verdenen plutselig raste sammen natt til 2. mars.

I løpet av det første året i Ukraina-krigen har den sørlige byen Zaporizjzja vært rammet av flere russiske angrep.

Torsdag skjedde det på nytt. Minst tre personer mistet livet i missilangrepet mot den fem etasjers høye boligblokken som Melnyk bor i.

Melnyk overlevde, men ble begravd i ruinene sammen med sine tre katter.

– Det var veldig, veldig skummelt. Da jeg skjønte at alt var bra med meg, begynte jeg å bekymre meg for mine naboer. Og for dyrene, sier hun.

På sin egen Instagram-story samme dag la Melnyk ut bilder som viser at hun klamrer seg fast til den ene katten.

Etter fem timer ble de reddet ut av bygningsmassene. Siden har Melnyk desperat lett etter de to andre kattene sine.

Fredag ble en av dem mirakuløst funnet i live.

«Slik ser en av heltene i livet mitt ut», skriver Melnyk i et Instagram-innlegg.

Store ødeleggelser

Rådgiver til den ukrainske innenriksministeren, Anton Herasjtsjenko, har kommentert hendelsen på Twitter.

– Jeg er glad for å rapportere at en av Kateryna Melnyks katter har blitt funnet. Den tredje er fortsatt savnet.

Statens redningstjeneste melder at de har klart å få ut tre katter fra bygningen.

Herasjtsjenko har også postet en video som viser øyeblikket en av disse blir reddet ut.

OVERLEVDE: Ekateryna Melnyk bodde i andre etasje av boligblokken i Zaporizjzja som ble angrepet denne uken.

Det er uvisst om katten i videoen tilhører Melnyk.

Ifølge hennes egen Instagram-konto heter en av kattene Boris.

– Veldig heldig

Til det ukrainske kringkastingsbyrået Suspilne forteller Melnyk at også kjæresten hennes var i leiligheten da angrepet skjedde.

De befant seg i andre etasje av bygningen.

– Han ble kastet inn i inngangspartiet, og klarte å komme seg ut på egen hånd. Han ble umiddelbart kjørt til sykehuset med ambulanse, fordi han har en alvorlig hodeskade.

Bilder fra stedet viser store ødeleggelser.

Samme dag som angrepet skjedde, lette redningstjenesten etter personer i ruinene.

En av kattene til Ekateryna Melnyk er fortsatt savnet i ruinene.

Selv fikk Melnyk umiddelbar medisinsk hjelp på stedet, samt tilbud om klær, tak over hodet og mat.

– Jeg har det bedre mentalt nå. Og fysisk så er jeg på bedringens vei, sier hun til VG fredag ettermiddag.

Hun takker redningsmannen som gravde henne ut av ruinene, og kaller ham en «engel».

– Det er bare ryggen som gjør vondt, og brystet er forslått, men ribbeina er intakte, sier Melnyk til Suspilne.

– Jeg tror jeg er veldig heldig. Det kunne ha vært mye verre.

Ett år med krig

Det siste angrepet i Zaporizjzja skjedde én uke etter årsdagen for Russlands invasjon av Ukraina.

Til nå har de hardeste kampene skjedd i industribyen Bakhmut.

Her har soldatene kjempet i rundt et halvt år, og nå er situasjonen rundt fronten stadig vanskeligere og mer komplisert.

I en video publisert fredag, hevder Jevgenij Prigozjin, leder for den beryktede leiesoldatgruppen Wagner, at Bakhmut praktisk talt er omringet at russiske styrker.

Han sier at ukrainske styrker kun har kontroll over én vei ut av byen, og ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å trekke dem ut.

Zelenskij har tidligere kalt de ukrainske soldatene som kjemper i Bakhmut for ekte helter.