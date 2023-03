SJEF: Generalløytnant Yngve Odlo, sjef Forsvarets operative hovedkvarter.

Slik skal russerne stanses: Avskrekking med Sverige og Finland

Allerede før Sverige og Finland er blitt med i Nato, starter Forsvaret operativ samkjøring med våre naboland. – Det vil vise Russland at vi står sammen, sier leder for de norske styrkene.

I et tenkt scenario må Sverige og Finland, da som Nato-medlemmer, motta våpensystemer fra USA for å forsvare seg i nord.

Våpnene skal sendes via Norge. Det må gå sømløst å krysse grensene. Det må skje raskt, og med norsk styrkebeskyttelse.

Dette er noe av det som skal trenes på under Nato-øvelsen «Joint Viking».

Bakteppet er alvorlig, og krevende.

– Det spesielle er krigen i Ukraina. Russlands angrepskrig og okkupasjon viser at vårt naboland har vilje til slik aggresjon. Da må Nato vise kapasitet til å forsvare seg, sier generalløytnant Yngve Odlo, sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til VG.

ØVER: Svenske og norske offiserer under en øvelse.

Selv om Tyrkia og Ungarn fortsatt ikke har sagt ja til å innlemme Sverige og Finland, skal våre nordiske naboland integreres i øvelsen, gjennom observatørstatus.

– Sverige og Finland har søkt om Nato-medlemskap, og Norge som har sagt at vi vil bidra til deres forsvar også under søkeperioden. Vi har en avtale om å samarbeide tettere operativt. Nå skal vi øve på det.

Det er to store Nato-øvelser som skal avvikles de kommende ukene, og som skal forberede Nato på et mulig angrep i Nordvest-Europa.

«Joint Viking» er en landøvelse ledet av Norge, og «Joint Warrior» er en maritim, britiskledet øvelse.

Stormakter som USA, Storbritannia og Tyskland er tungt inne. Til sammen skal 20.000 delta på land og til sjøs.

ØVER: Den norske fregatten KNM Roald Amundsen på øvelse med en svensk korvett.

Sverige og Finland skal kun ha en begrenset deltagelse, men holder også egne øvelser, som koordineres med Nato.

– Årets øvelse peker frem mot en større Nato-øvelse i 2024. Innen da kan Sverige og Finland ha blitt medlemmer, forklarer Odlo.

FOH-sjefen understreker at Norge har samarbeidet med Sverige og Finland over tid, men at dette samarbeidet nå trappes opp.

– Nytt er at vi har egne representanter ved både det svenske og finske hovedkvarteret. Det skal bidra til å smøre samarbeidet. Vi er tre land som tenker ganske likt, som forstår situasjonen likt. Men vi må utvikle rutiner, prosedyrer og kjennskap.

Odlo sier han ikke kan kommentere den politiske prosessen rundt landenes Nato-søknad. Norge er uansett forpliktet gjennom løftene om økt samarbeid.

– Norge er allerede fullt integrert i Nato. Så vi skal hjelpe Sverige og Finland om bord så raskt som mulig.

– Men hva tenker Tyrkia om disse øvelsene? Og hva skjer hvis Sverige og Finland ikke får bli medlemmer?

– Integreringen vil skje steg for steg. Norge har bilaterale avtaler med Sverige og Finland nå. Vi skal uansett samarbeide tettere, selv hvis implementeringen av Nato-søknadene tar lenger enn ønsket.

ØVELSE: Norske F35 (øverst til høyre), svenske Jas-Gripen, og finske FA-18 Hornet jagerfly på øvelse.

– Hva er den største utfordringen?

– Det kan være kulturelt. Dette er to land som har vært alliansefrie. De har vært vant til å håndtere sikkerheten selv.

– Begge land, særlig Sverige, har egne våpensystemer, deriblant jagerfly. Er det et problem?

– Nei, ikke for oss. Operasjonelt er det viktig å ha felles sambandssystemer, og koordinere våre styrker.

– Russland er kritiske til Nato-utvidelsen. Vil Kreml se dette som en trussel?

– Hverken Norge, Sverige eller Finland, og heller ikke Nato for øvrig, har noen offensive hensikter. Vi er del av en forsvarsallianse. Dette er avskrekking, for å hindre at Russland, eller andre, tar seg til rette på vårt territorium, sier Odlo.

FOH-sjefen påpeker at avskrekking er noe helt annet enn en trussel.

– Dette samarbeidet vil styrke norsk, nordisk og europeisk sikkerhet. Men Norden blir ingen egen enklave i Nato. Alt hviler på det transatlantiske samarbeidet, og forpliktelsene om å forsvare hverandre i tråd med artikkel fem.