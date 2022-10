MISTRAL: Det er luftvern av denne typen Norge tidligere har donert til Ukraina.

Ukrainas «prioritet nummer én»: − Helt avhengige av å få nye systemer

Ukrainas president ber om flere luftvernsystemer. – Det eneste som innen rimelig tid kan stoppe rakettangrepene, sier forsker Tor Bukkvoll til VG.

Publisert: Nå nettopp

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj betegner luftforsvar som hans «prioritet nummer én».

Uttalelsen kom etter Russlands siste angrep mot byer over hele Ukraina.

I en videokonferanse med lederne for G7-landene tirsdag hadde Zelenskyj en klar bønn til verdenslederne: Send flere luftvernsystemer.

– Når Ukraina mottar en tilstrekkelig mengde moderne og effektive luftvernsystemer, vil Russlands fremste form for terror, rakettangrep, slutte å virke, sa Zelenskyj.

Han får støtte fra Nato-sjef Jens Stoltenberg onsdag formiddag:

– Allierte har alt gitt luftvernsystemer, men Ukraina trenger mer.

Og det haster, ifølge Stoltenberg.

FT: Sliter med produksjon

Representanter fra nesten 50 land møtes onsdag i Brussel, blant annet for å diskutere hvordan de kan fylle Ukrainas behov.

Tyskland og USA har allerede fremskyndt leveransen av luftforsvarssystemene til Ukraina.

Men Financial Times skriver at de allierte sliter med å sikre luftvernsystemer til Ukraina. Det opplyser ikke-navngitte kilder til avisen.

– Flere land har allerede bidratt med noe, en det er mangel på produksjonskapasitet, sier en av dem.

Ifølge kilden til avisen vil flere Nato-land få flere års forsinkelse på deres egne luftvernsystemer.

Norge er blant landene som har levert luftvernmissiler til Ukraina.

Forsvarsdepartementet i Russland har frigitt dette bildet av et russisk krigsskip som skyter en missil mot Ukraina.

Kan endre krigen

Da forsvarssjef Eirik Kristoffersen i et VG-intervju nylig advarte mot å undervurdere russerne, pekte han på nettopp luftforsvar som særlig viktig for å klare å opprettholde den ukrainske krigsinnsatsen.

– Dersom russiske fly og kamphelikoptre får luftherredømme, så vil det endre krigen på bakken, sier forsvarssjefen til VG.

Særlig tydelig ble viktigheten av luftvernsystemer under mandagens angrep, sier førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, Lars Peder Haga, til VG.

– Det Russland bruker av våpen i angrepet, er våpen man kan avskjære eller skyte ned ved hjelp av godt luftvern, forklarer Haga.

Sjefsforsker ved Forsvarets forsvarsinstitutt, Tor Bukkvoll, peker på at selv om rakettene Russland bruker også kan tas ned med fly, har ikke ukrainerne nok fly.

– Angrepene denne uken viser hvor stor en fare slike rakettangrep er, og luftvernsystemer er vel det eneste som innen rimelig tid kan stoppe rakettangrepene, sier Bukkvoll til VG.

På de åtte månedene som har gått siden begynnelsen av krigen har nok ukrainerne brukt opp mye av luftvernet de hadde i starten, sier Haga, som har russisk luftmakt som et av sine hovedområder.

– Dette er jo en type våpen som ikke kan brukes om igjen. Så ukrainerne er helt avhengige av å få nye systemer levert, sier han til VG.

Ofte kan det ta tid å få på plass nye våpenleveranser, fordi store våpensystemer ikke er noe som land i Vesten lagrer, men som bygges på bestilling, sier Haga.

Tror ikke på ny sjef

Lørdag ble det kjent at den nye øverstkommanderende for alle russiske styrker som kjemper i Ukraina er Sergej Surovikin, som til nå har vært sjefen for det russiske luftforsvaret.

Sjefsforsker Tor Bukkvoll tror ikke utnevnelsen vil gjøre stor forskjell.

– I krig kan det av og til hjelpe å skifte ut øverstkommanderende. Men i dette tilfellet er det veldig få som tror at dette vil ha noen effekt, og det er ikke slik at Surovikin har demonstrert noe geni på slagmarken, heller, sier Bukkvoll til VG.

Det eneste som kan snu dette til Russlands fordel er hvis den nye øverstkommanderende klarer å få tilbake kampmoral i styrkene sine, mener Bukkvoll.

– Men det ser jeg ikke skje. Og uten det, tror jeg det går gradvis mot tap for Russland.