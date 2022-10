DREPT: Russiske Darja Dugina ble drept av en bilbombe i august.

New York Times: USA mener Ukraina står bak attentat på Darja Dugina

Alle pekte på hverandre etter attentatet på den høyreekstreme filosofenAleksandr Dugins datter. Nå skriver New York Times at USA tror Ukraina står bak.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

20. august gikk en Land Cruiser Prado i luften på Mozjavskoje Sjosse, nær landsbyen Bolsjie Vjazjomi, utenfor Moskva.

Den kjente mediefiguren og datter til den høyreekstreme filosofen og forfatteren Aleksandr Dugin, satt bak rattet og døde på stedet.

Dugina hadde vært på en litteraturfestival med faren som egentlig skulle sitte på i datterens bil, men ombestemte seg i siste liten.

Spekulasjonene har vært mange etter attentatet:

Ukrainske myndigheter mente at FSB står bakt, etter ordre fra president Vladimir Putin.

Den russiske etterretningstjenesten FSB pekte på ukrainske Natalja Vovk og Bogdan Tsyganenko som skyldige – og at attentatet er utført på ordre fra Kyiv-regimet.

En siste teori var at det finnes en undergrunnsgruppe som motarbeider Putin.

Men iffølge New York Times mener amerikanske myndigheter nå at ukrainske myndigheter godkjente bilbombingen.

Ifølge avisens ikke navngitte kilder i amerikansk etterretning skal deler av myndighetene i Kyiv ha visst om og godkjent bilbomben.

De samme kildene avviser at USA hadde kjennskap til, eller spilte en rolle, i angrepet. Kildene sier at amerikansk etterretning frykter at attentatet vil føre til en ytterligere eskalering av krigen og at Russland vil forsøke seg på egne attentat mot ukrainske tjenestepersoner.

Ukrainske myndigheter nektet for å sta bak angrepet.

Iføgle New York Times mistenker enkelte amerikanske tjenestepersoner at det var faren Aleksandr Dugin som var det virkelig målet for attentatet.