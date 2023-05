GENERAL: Mikhail Mzintsev var inntil sist uke viseforsvarsminister.

«Slakteren i Mariupol» er Wagner-gruppens nye nestsjef

General Mikhail Mizintsev (60) ble sist uke fjernet som viseforsvarsminister. Nå dukker han opp som nestsjef for Wagner-gruppen i en video på sosiale medier.

Mizintsev fikk kallenavnet «Slakteren i Mariupol» i vestlige medier for sin rolle tidlig i krigen.

Det var sist uke at en kjent russisk militærblogger og senere nettavisen RBK meldte at Mizintsev skulle ha fått sparken som viseforsvarsminister.

Nå er det Wagner-gruppens offisielle kanal på Telegram som har lagt ut en video der de omtaler Mizintsev som «ny visekommandør» for den omstridte private militærselskapet som ble grunnlagt av Jevgenij Prigozjin, også kalt «Putins kokk».

Mizintsev er sanksjonert av Vesten. Han ledet beleiringen av Mariupol tidlig i krigen. Havnebyen, som ligger sør i den østlige Donbas-regionen, ble beleiret i flere måneder før den til slutt falt i russiske hender.

Mizintsev ble utnevnt til viseforsvarsminister i september, med ansvar for logistikk og forsyninger. EU innførte sanksjoner mot ham i juni, og sa at han var ansvarlig for den «inhumane» beleiringen.

På videoen torsdag kveld skal Mizintsev befinne seg i en treningsbase som Wagner-gruppen har. Militær sjef for gruppen er Dmitrij Utkin.