MOTOFFENSIV: En bil kjører forbi et ødelagt pansret kjøretøy nær Balakliya, i Kharkiv-regionen nordøst i landet. Balakliya er et av stedene hvor Ukrainerne nå rykker frem.

Største forflytning i fronten siden retretten fra Kyiv

Flere tusen kvadratkilometer av Ukraina er gjenerobret. Oberstløytnant Palle Ydstebø sammenligner russernes forklaring med uttalelser fra «Komiske Ali».

Publisert: Nå nettopp

Blant ukrainere går det nå en vits om flyktende russiske styrker: Det er ikke lenger Vesten som er den største leverandøren av våpen til Ukraina, det er Russland.

– Det er en del av propagandakrigen, men samtidig så er det en sannhet i det, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

De siste dagene har frontlinjene i Ukraina flyttet seg voldsomt, etter måneder med små endringer.

– Dette er det største utvikling militært siden Russland ga opp Kyiv, sier forsvarsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Kartet nedenfor viser omtrentlig hvor fronten gikk per lørdag kveld, men endringene har skjedd så raskt at det blant annet ikke har fanget opp at Ukrainerne er ved den strategiske viktige byen Izium.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, sa i sin tale lørdag kveld at de har frigjort 2.000 kvadratkilometer siden landets motoffensiv startet ved inngangen til september.

Institute for Study of War (ISW) anslår at så mye som 3.000 kvadratkilometer er gjenerobret de siste dagene. Det samme sier den ukrainske forsvarsstaben søndag.

Nøyaktig hvor stor Ukrainas fremgang er kan ikke verifiseres fra uavhengig hold, men det er ubestridt at Ukraina nå rykker frem, spesielt langs fronten nordøst i landet.

Hvor mye er 2000 kvadratkilometer?

2.000 kvadratkilometer tilsvarer et område litt mindre enn Vestfold fylke, men Ukraina er et enormt land.

Avhengig av om Zelenskyjs eller ISWs tall er riktige, er tre til fem promille av landmassen på 603.700 kvadratkilometer gjenerobret de siste dagene.

Russland holdt i sommer omkring 20 prosent av Ukraina, når man også inkluderer Krim, som har vært okkupert siden 2014.

Etterlater seg våpen

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener den nøyaktige størrelsen på området Ukraina har gjenerobret ikke er det viktigste, men:

Antallet russiske tropper som nå kan bli satt ut av spill.

Mengden artilleriammunisjon og annet materiell russerne etterlater seg.

Hvilke viktige forsynings- og kommunikasjonslinjer Ukraina får kontroll over.

– Det er tydelig at den ukrainske offensiven har skapt et sammenbrudd i det russiske forsvaret i hele den nordøstre delen av fronten. Du har hatt en fremrykning både i tempo og dybde og etter hvert bredde som man ikke har sett siden den russiske invasjonen i februar, sier Ydstebø.

1 / 3 Sjefen for de ukrainske hæren, Valery Zaluzhny, publiserte søndag morgen en rekke bilder som skal vise ammunisjon og utstyr overtatt fra russerne. Sjefen for de ukrainske hæren, Valery Zaluzhny, publiserte søndag morgen en rekke bilder som skal vise ammunisjon og utstyr overtatt fra russerne. Sjefen for de ukrainske hæren, Valery Zaluzhny, publiserte søndag morgen en rekke bilder som skal vise ammunisjon og utstyr overtatt fra russerne. forrige neste fullskjerm Sjefen for de ukrainske hæren, Valery Zaluzhny, publiserte søndag morgen en rekke bilder som skal vise ammunisjon og utstyr overtatt fra russerne.

Spesielt byene Kupijansk, Lyman og Izium er viktig i så måte.

Izium har vært et senter for russiske styrker i lang tid.

Ved å ta Kupijansk og Lyman har ukrainerne avskåret forsyningslinjer til byen både fra sør og nord.

Videoer fra lørdag viser ukrainske styrker ved Izium og byens ordfører sier den nå er gjenerobret.

En talsperson for Bohun Brigaden-til Ukraina sier bykjernen er gjenerobret og at russerne har etterlatt seg både våpen og ammunisjon.

Sjefen for de ukrainske styrkene, Valery Zaluzhny, publiserte søndag en rekke bilder av det som skal være russisk ammunisjon og utsyr overtatt av ukrainske styrker.

Ydstebø mener det overgår forventningene til nøytrale analytikere.

– At de klarte [å ta] Kupijansk er ikke spesielt overraskende, men kollapsen som fulgte er overraskende.

– Izium er den viktige byen her, ut fra Izium kan Ukraina kontrollere veisystemene som går østover og avskjære de russiske styrkene, sier Ydstebø.

Det kommer motstridende meldinger om hvorvidt flere av byene er gjenerobret eller fortsatt strides om.

Men det russiske forsvarsdepartementet har bekreftet at de trekker seg tilbake, selv om de kaller det en planlagt omgruppering av styrkene.

– Det er en innrømmelse av at de trekker seg tilbake, men de pynter på ordene slik at det virker som en omgruppering, sa hovedlærer i etterretning, Tom Røseth, ved Forsvarets høgskole til VG lørdag.

POSERER: Disse ukrainske soldatene skal være avbildet i byen Kupijansk. Bildet ble delt av ukrainske myndigheter lørdag.

Sier retretten er omgruppering

Russerne sier omgrupperingen skjer for å oppnå målet om å ta Donbas.

Siden fullskalainvasjonen gikk i stå i slutten av mars, har Russlands uttalte mål vært begrenset til å «frigjøre» fylkene Donetsk og Luhansk, som til sammen utgjør Donbas.

Den forklaringen står ikke til troende, ifølge Ydstebø

KAMPER: Lysytsjansk er en av byene i Donbas som ble inntatt av russiske styrker i sommer, men som nå kan bli gjenerobret av ukrainerne.

Ukrainas motoffensiv har nemlig fremgang også i nettopp Donbas. Blant annet er det meldt om kamper omkring Lysytsjansk og Lyman, samt nord i Luhansk.

– Det rimer ikke i det hele tatt. Slik jeg ser det så er det bortforklaringer. Det er litt som den berømmelige «Komiske Ali» under golfkrigen, sier Ydstebø om uttalelsene fra talspersonene til det russiske forsvarsdepartementet.

Mohammed Said al-Sahhaf ble kjent som «Komiske Ali» da han som informasjonsminister for Saddam Hussein fortalte en rekke løgner om hvordan krigen i 2003 gikk i Iraks favør.

Oberstløytnant Palle Ydstebø.

Åpnet pariserhjul og feiret Moskva

Mens krigen i Ukraina er inne i sine mest dramatiske dager på lenge, organiseres det søndag folkefest i Moskva, Russlands hovedstad.

Moskva fyller 875 år og feiringen varer gjennom hele helgen

President Vladimir Putin brukte blant annet gårsdagen på å besøke et nytt senter for kampsport og boksing, samt å åpne et 140 meter høyt pariserhjul i hovedstaden.

– Det er viktig at folket kan slappe av med venner og familien, sa Putin, ifølge New York Times.

Moskvas ordfører, Sergey Sobyanin, skrøt av at det er større enn London Eye, og dermed Europas største, ifølge nyhetsbyrået Tass.

FEST: Vladimir Putin sammen med utøvere ved det nye senteret for sambo og boksing, Luzhniki Sports Complex, lørdag.

– Russland er et autoritært regime som ikke innrømmer feil, så ingen hadde forventet at de skulle snakke om det, nesten uansett hva som skjer, sier Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Men dersom forskjellen blir for stor mellom virkeligheten russerne presenteres for og den på bakken i Ukraina, kan det på sikt bli et problem, mener Bukkvoll.

FEIRING: Et orkester spiller i Moskva under feiringen av 875-årsdagen lørdag. Festen fortsetter søndag.

Gjennom natten og morgenen har det vært bombeangrep flere steder i Ukraina, blant annet i byene Dnipro og Mykolajiv, som er under ukrainsk kontroll.

Den ukrainske forsvarsstaben melder også om missil- og flyangrep mot fem mindre tettsteder.