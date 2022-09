RYKKER FREM: Ukrainske styrker på fremmarsj i Kharkiv-regionen, på et bilde tatt torsdag denne uken.

Ukraina rykker frem: − De overrasket russerne

Ukrainske styrker nærmer seg den strategisk viktige byen Kupyansk. Hvis de lykkes, kan de kutte av russiske forsyninger til fronten i både nord og øst.

Den ukrainske lynoffensiven i Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina, for å gjenerobre russisk-kontrollerte byer, kan påvirke resten av krigen.

– Det har vært en spiss, hurtig offensiv inn mot russiske posisjoner, forklarer Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, til VG.

– De har åpenbart overrasket russerne, og står nå veldig nærme Kupyansk.

Kupyansk er veldig viktig strategisk, grunnet både hovedveier og jernbane som går gjennom byen, forklarer Røseth.

– Dersom ukrainerne får kontroll der, så kan de kutte forsyninger som russerne trenger andre steder i Kharkiv, og helt ned i Donetsk lenger sørøst, utdyper han.

RAMMET AV RAKETTER: Kharkiv by, der Ukraina har kontroll, blir jevnlig angrepet av russiske raketter og missiler. Dette bildet er fra tirsdag denne uken.

– Russerne forsterker

Tankesmia Institute for the Study of War tror Kupyansk faller i løpet av de neste tre dagene. Ukrainerne har rykket fram til et område som ligger to mil fra byen, skriver den amerikanske tankesmia, som siteres av The Guardian.

Røseth tror det uansett er kort tid før harde kamper om byen bryter ut, ettersom de russisk-innsatte lokale myndighetene har bedt sivile forlate byen.

– Det betyr at de forventer artilleribeskytning, og at byen står på terskelen til krig, sier Røseth.

– Men hvor vellykket den ukrainske motoffensiven faktisk bli, kommer an på hvor raskt russerne klarer å utplassere nye styrker, utdyper han.

Og ifølge russiske medier sendes det nå flere soldater til Kharkiv-regionen, for å møte den ukrainske offensiven, skriver NTB.

FLYTTER TROPPER: Ukraina flytter tropper mot både øst, nord og sør. Her soldater på et pansret personellkjøretøy i utkanten av Kyiv torsdag denne uken.

Gjenerobret

En russisk-støttet ordfører i den okkuperte delen av Kharkiv, Vitalij Gantsjev, sier til russisk fjernsyn at det går mot harde kamper i nærheten av byen Balaklija.

Ukrainske myndigheter meldte torsdag at byen var gjenerobret av ukrainske styrker. Det skriver forsvaret i en Twitter-melding der de også har lagt ved en video av soldater med ukrainsk flagg som står oppå et russisk flagg.

– Det ukrainske flagget over en fri ukrainsk by under en fri ukrainsk himmel, er president Volodymyr Zelenskyjs kommentar.

Ukrainerne hevdet tidligere torsdag at de har gjort store fremskritt både i nord, øst og sør i landet, blant annet i Kharkiv.

– Siden 1. september har ukrainske styrker tatt tilbake mer enn 1.000 kvadratkilometer av vårt territorium, skriver de i en annen melding torsdag.

Kartet under viser hvor frontene sto midtveis i august:

Angriper i Kherson

Røseth forklarte tidligere denne uken til VG om hvordan Ukrainas motoffensiv sør i landet i regionen Kherson, sakte, men sikkert utarmer russiske forsyninger og ammunisjonslagre.

Målet er å tvinge russerne tilbake til østsiden av elven Dnipro.

– Den offensiven går mye saktere enn det vi nå har sett i Kharkiv, som viser at russerne var dårligere forberedt i nord.

Ved starten av august var det Russland som forberedte en stor militæroperasjon, for å ta resten av fylket Donetsk. Men denne offensiven går også sakte, ettersom ukrainske styrker har iverksatt motoffensiver flere steder.