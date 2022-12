Julestormen En kraftig vinterstorm har herjet gjennom Nord-Amerika.

– Dette er ikke som snødagene da du var barn. Dette er alvorlige greier.

Det sa president Joe Biden om den kraftige vinterstormen som har herjet gjennom Nord-Amerika denne julen.

Stormen har strukket seg over store deler av landet, men truffet delstaten New York spesielt hardt. Her ble det erklært unntakstilstand lille julaften.

Bølgene har islagt hele restauranten som ligger ved Lake Erie Innsjøen ligger i den vestlige delen av New York, nær grensa til Canada

Guvernøren i New York, Kathy Hochul, beskriver stormen som en av de mest omfattende i Buffalos historie.

– Det er en krise av episke proporsjoner, sa Hochul søndag.

New York har vært rammet av kraftig snøfall, ekstrem kulde og vind med orkans styrke Et farevarsel ble sendt ut til rundt 60 prosent av USAs drøyt 330 millioner innbyggere Myndighetene har oppfordret folk til å holde seg innendørs I flere delstater har det blitt registrert rekordlave temperaturer

Minst 60 personer i USA har mistet livet på grunn av uværet, ifølge Reuters. Noen ble funnet døde i biler eller ute i snøen og noen døde fordi nødetatene ikke kom seg fram.

Over 100.000 amerikanere har vært uten strøm.

Stormen har fått store konsekvenser for trafikken både på veiene og i luften. Flere tusen flyginger har blitt innstilt og det har vært mange trafikkulykker.

Lille juleaften mistet fire personer livet i en voldsom kjedekollisjon i Ohio Disse to måtte vente mange timer på flyplassen i Denver lille juleaften

Tirsdag snør det fortsatt, men nå er det varmere vær på vei.

Til helgen skal det bli så varmt som 12 grader celsius i New York.

– Dette er sannsynligvis det siste av snøen. Det kommer til å varme opp snart, sier meteorolog Bob Oravec til Reuters.