Nancy Pelosi går av som leder i Representantenes hus

Det opplyser hun i en tale i kveld. Pelosi var den første kvinnen som ble valgt inn som leder for demokratene i Representantenes hus i 2007.

– Dette er den vakreste bygningen i verden på grunn av det den representerer, sa Pelosi da hun holdt sin tale i Kongressen.

82-åringen har lang fartstid som speaker, det vil si leder i Representantenes hus. Nå har hun bestemt seg for å gå av som leder for demokratene etter at republikanerne sikret flertall i dette kammeret i mellomvalget som nylig var.

Republikaneren Kevin McCarthy, ligger an til å bli ny speaker, ifølge amerikanske medier.

Representantenes hus i USA er ett av to kamre i den føderale lovgivende forsamling, Kongressen.

Det republikanske partiet fikk flertall i Representantenes hus.

Republikanerne har fått 218 seter og dermed flertall i Representantenes hus. Det vil gjøre de neste to årene vanskelig for president Joe Biden.

Nye lover skal først gjennom Representantenes hus, deretter senatet. Hadde Biden hatt flertall i begge kamrene, ville han derfor fått gjennomført mer av sin politikk, har USA-eksperter tidligere forklart.

Republikanernes flertall i Representantens hus er imidlertid langt mindre enn det de hadde ventet på forhånd:

Demokratene har til nå hatt knapt flertall i Representantenes hus, med 220 seter mot Republikanernes 212 plasser.

Fått mye oppmerksomhet

I sommer og høst har Pelosi fått mye oppmerksomhet, både på grunn av sitt besøk i Taiwan i august, og på grunn av at ektemannen Paul Pelosi ble utsatt for et voldelig angrep i oktober.

Hun var også en av politikerne som opplevde stormingen av Capitol Hill på nært hold.