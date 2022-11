REPUBLIKANSK KANDIDAT: Kari Lake fra Arizona.

Nekter fortsatt å godta valgresultatet

Republikanske Kari Lake tapte guvernørvalget i Arizona knapt. Det nekter hun å gå med på og går til rettslige skritt.

Kari Lake var på forhånd ansett som en av de sterkeste kandidatene med godkjent-stempel fra tidligere president Donald Trump.

For tre dager siden kom til slutt de endelige valgresultatene fra Arizona etter nesten en uke opptelling.

Hennes motstander, demokraten Katie Hobbs ble utropt til vinner og twitret etterpå:

– Demokrati er verdt ventetiden.

Kari Lake, som selv er valgfornekter som ikke anerkjenner at Joe Biden vant presidentvalget for to år siden, signaliserte på forhånd at hun bare ville godta valgresultatet om hun selv vant.

VG møtte Kari Lake tidligere i år:

Nå holder hun sitt smålige «valgløfte». Ifølge CBS har hun sikret seg et advokatteam, og samler inn «bevis».

– Vær sikker, jeg har samlet de beste og skarpeste juridiske teamet og vi går gjennom alt for å gå gjennom det som har blitt gjort feil den siste uken. Jeg gjør alt jeg kan for å rette opp disse feilene.

Hun refererer til lange køer ved valglokaler og problemer som ble forverret med problemer med stemmeseddelskriverne ved en tredjedel av stemmelokalene i Maricopa fylke. Dette fylket er det mest folkerike i staten Arizona.

Dette skapte ifølge Lake trøbbel for folk som ikke kunne vente. Valgmyndighetene sier på sin side at alle stemmer ble talt, og at stemmegivere kunne gå til et hvilket som helst annet stemmelokale i fylket, med kortere køer.

17.000 stemmesedler ble dermed ikke talt opp på stedet, men i stedet lagt i en egen boks sendt til sentrale valgmyndigheter i Arizona. Der ble stemmene altså talt opp.

Flertallet av Demokratene stemte på forhånd via stemmesedler i posten, så det var ventet at velgerne som stemmer fysisk på valgdagen ville være republikanerne. En av grunnene til at det er slik er fremtredende republikaneres påstander om at post-stemmer ikke er trygt, skriver CBS.