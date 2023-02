TAR ALDRI SLUTT: Redningsarbeidere jobber i ruinene av et boligblokk som ble truffet 1. februar i byen Kramatorsk.

Frykter massiv russisk offensiv: − Har mobilisert en halv million soldater

Stadig mer tyder på at Russland planlegger en massiv offensiv i Ukraina nå i februar. Bombardementet har begynt, og mange hundre tusen russiske soldater skal være klare.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov hevder nå at russerne planlegger en spesielt stor offensiv rundt årsdagen for fullskalainvasjonen 24. februar i fjor.

– Moskva har mobilisert 500.000 soldater til denne potensielle offensiven, sier Reznikov til BBC.

Til sammenligning var mellom 150.000 og 200.000 soldater involvert da Russland invaderte Ukraina på flere fronter i fjor.

Ukrainsk etterretning hevder nå at Russland allerede har 320.000 soldater inne i Ukraina, og at de har et sted mellom 150.000 og 250.000 reservister.

Torsdag advarte statsminister Jonas Gahr Støre i Stortinget mot å undervurdere Russlands militære kapasitet.

– Vi venter nye russiske offensiver. De kan være nær forestående, sa Støre.

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa mandag at «vi ser at Russland forbereder seg på mer krig».

The New York Times skriver samtidig at det langs frontlinjene i Øst-Ukraina nå pågår et kontinuerlig og tungt russisk bombardement, og at ukrainske styrker sliter med å holde forsvarslinjene.

Ukrainske soldater VG snakker med bekrefter det voldsomme bombardementet.

Ukrainsk soldat til VG: – Vil åpne tre fronter

– Det er ikke bare rykter. Det er et faktum.

Det sier den ukrainske soldaten med kallenavnet «FoxIV», på spørsmål om han tror det blir en ny russisk offensiv.

Torsdag morgen melder han med VG, mens han selv befinner seg nær frontlinjen i Øst-Ukraina.

– De samler seg mer og mer langs grensene og i de okkuperte områdene, skriver han.

Han beskriver stadig tyngre bombeangrep langs frontlinjene i det siste.

Nå tror han på et russisk storangrep nærmere 24. februar, på årsdagen for den russiske angrepskrigen.

– De vil åpne de tre frontene igjen, fra nord, øst og sør.

I frykt for represalier ønsker han å være anonym, men VG kjenner hans reelle identitet.

TILFLUKT: Ukrainere søker tilflukt under et pågående russisk missilangrep mot hovedstaden Kyiv 16. desember.

Ukrainske myndigheter har i flere uker nå advart mot at de ser en voldsom oppbygging av russiske soldater langt fronten og at Russland kommer til å forsøke revitaliserte angrepskrigen mot Ukraina, etter en rekke store tilbakeslag gjennom 2022.

Hvor den eventuelle offensiven vil komme, er foreløpig uklart.

Gjennom vinteren har mye av de hardeste kamphandlingene vært konsentrert rundt den ødelagte byen Bakmuth, der det ukrainske forsvaret har klart å stå imot svært harde russiske forsøk på å ta byen.

Torsdag kom også den russiske utenriksministetrn Sergej Lavrov på banen.

Jo mer langtrekkende våpen Vesten forsyner Ukraina med, jo større buffersone vil de russiske styrkene etablere, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

– Vi forsøker nå å drive artilleriet til den ukrainske hæren tilbake slik at de ikke lenger skal utgjøre noen fare for våre territorier, sier Lavrov til statlig russisk TV, ifølge NTB.

– Jo større rekkevidde våpnene som Kyiv får har, til lenger må vi drive dem bort fra territoriene som er en del av vårt land, sier han.