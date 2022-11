ITALIA: Store ressurser er satt inn etter at et jordskred gikk på øyen Ischia i Italia.

Baby døde i jordskredet i Italia

Minst syv personer er omkommet, og fem er savnet etter jordskredet i Italia. Nå har regjeringen erklært unntakstilstand.

Lørdag morgen gikk det et jordskred på den italienske øyen Ischia utenfor Napoli i Italia.

Skredet gikk i Casamicciola Terme, et ferieparadis nord på øya. Årsaken var en storm natten før, som forårsaket flom og store skader i området.

Blant de syv omkomne er en 22 dager gammel baby og en jente i fem-seks års alderen, melder det italienske nyhetsbyrået Ansa

Nyhetsbyrået Reuters skriver at én baby og to barn er blant de syv omkomne.

Av de fem savnede tilhører tre personer en og samme familie, skriver Ansa.

ISCHIA: En hund på ensom vandring.

Unntakstilstand

Videre melder nyhetsbyrået at den italienske regjeringen møttes søndag.

På Twitter skriver statsminister Giorgia Meloni at det er erklært unntakstilstand for Ischia, og at det i første omgang er bevilget to millioner euro til tiltak i forbindelse med jordskredet.

Medier melder at midlene skal gå til midlertidige boliger, varme måltider og reparasjoner.

– Jeg uttrykker takknemlighet til de som er involvert i hjelpearbeidet, skriver Meloni.

Meloni skal ifølge Ansa ha uttrykt at prioriteten nå ligger i å la redningsmannskap og frivillige jobbe uten hindringer.

– En tragedie

Jordskredet har løsnet trær, slukt bygninger og dratt flere biler ned i sjøen. Flere titalls hjem er berørt, og dårlig vær gjør redningsarbeidet utfordrende. Natt til lørdag var nedbørsmengden over 155 mm i løpet av seks timer, skriver BBC.

– Skredet feide bort husene med menneskene inne, en tragedie for et samfunn som allerede hadde opplevd en enorm prøvelse med jordskjelvet i 2017 og flommen i 2009, sier den lokale sognepresten, Don Gino Balliriano.

En beboer i sekstiårene var vitne til at jordskredet tok med seg familien, melder Corriere della Sera. Hun ble vekket av lydene, og så fra vinduet hvordan sønnens hus ble revet vekk av jordmassene.

I en video som italienske myndigheter har sendt ut, ser vi noe av de kaotiske forholdene som var på stedet kort tid etter raset:

Evakuerte 200

Jordskredet startet i 5-tiden på morgenen lokal tid. Ifølge avisen La Repubblica ble 200 personer evakuert fra området, lørdag.

Innledningsvis ble det meldt at minst 13 mennesker var savnet.

Reuters skriver at en stor del av husene på Ischia er bygget ulovlig. Dette gjør innbyggerne ekstra utsatt ved oversvømmelser eller jordskjelv, noe de ofte har opplevd de siste årene, ifølge Reuters.

– Folk må forstå at de ikke kan bo i enkelte områder, og bygninger i risikoutsatte områder må rives, sier guvernør Vincenzo De Luca, ifølge Reuters.

Ischia er et populært feriemål for både turister og italienere. Stedet var med i bokserien Napolikvartetten, og var også bakteppet for filmen «The Talented Mr. Ripley» fra 1999. Henrik Ibsen tilbrakte også tid på øya.

Øya ble også rammet av et jordskred i 2019, men ingen mistet livet.

