KALDT: Det er ventet kuldegrader over hele Norge til uka - og lavtrykket vil krype nedover mot Storbritannia.

Storbritannia frykter Troll fra Trondheim

Britene forbereder seg på minusgrader - og britiske medier har døpt kuldebølgen «Troll of Trondheim».

De neste dagene kommer gradestokken til å krype kraftig nedover i Norge. Fra søndag er det ventet at vinterkulda setter inn i hele Skandinavia.

Minusgrader venter de seg også i Storbritannia og britiske medier legger skylden på Norge - eller nærmere bestemt Trøndelag:

Gjør seg klar for «Troll of Trondheim», skriver Daily Mail.

«Troll from Trondheim» treffer Skottland, melder skotske Daily Record som advarer om både snøfall og minusgrader fra i dag, søndag.

Er det bare et artig ordspill - eller har det faktisk noe for seg å peke mot Norge?

SNØVARSEL I UK: Troll fra Trondheim er ventet å slippe løs et nordlig, arktisk temperaturfall.

For å finne svar har VG kontaktet ekspertisen: Vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Det uttrykket har jeg aldri hørt før, sier han lattermildt.

– Britene har rett i at det kan bli litt kaldere i Storbritannia den neste uka. Når jeg ser på varselet for London så kan det krype under null. Og dersom det kommer nedbør, kan de få årets første snø.

– Britiske medier kaller det en kuldebølge?

– Tja, det blir ikke like kaldt som i Norge og resten av Skandinavia, men det stemmer at det er en antydning til at de kjølige luftmassene også brer seg sørover mot Storbritannia. Det skal kanskje litt mindre kulde til der før de kaller det en kuldebølge.

– Men hvorfor Trondheim? Kommer kulda faktisk fra Trøndelag?

– Nei, si det... Det er ikke et uttrykk vi har hørt brukt tidligere.

– Kan du tenke deg en grunn?

– Jeg mener at jeg så at Netflix la ut en film som het «Troll» her om dagen...

– Godt forslag! Kanskje britene rett og slett har fått øynene opp for norske troll.

Meteorolog Jim Dale i British Weather Services sier til Daily Record at britene må forberede seg på snø denne uka:

– Det begynner i Skandinavia, nord for Norge, der begynner lavtrykket. Dette lavtrykket utvider seg og beveger seg ned mot oss, sammen med skyer som nesten helt sikkert vil komme som snø.