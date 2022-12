Bombene har nettopp

truffet bygningen.

Nikolai er hardt skadet. VGs frilanser var der

da ukrainske missiler

traff russisk-styrte

Donetsk i dag. Bildene gir et

sjeldent innblikk

i krigen, sett fra

russisk-styrt side.

KRIGEN I UKRAINA

Den andre siden av fronten

Den andre siden av fronten

Morten Risberg (tekst og foto)

Henrik Røyne

DONETSK (VG) Nikolai blir båret nedover trappen med en blodig bandasje rundt hodet. Bygget er fylt av støv, røyk og lukten av krutt.

Datteren til den sårede mannen kommer løpende opp trappen. Hun stopper skjelvende opp, og gisper etter pusten.

– Det går bra, han lever, forsikrer en politibetjent som står ved siden av.

VGs frilanser befinner seg i Donetsk, med journalistvisum fra Moskva. Reisen er organisert av og godkjent av det russiske forsvarsdepartementet. Det betyr at VGs frilanser har reist inn med russiske tillatelser, men på plass i Donetsk har VGs frilanser fått jobbe selvstendig i felt.

Noen sekunder etter flere missiler flyr over byen, høres kraftige drønn fra flere andre steder i sentrum av byen. Seks personer er drept i angrepet fra ukrainsk hold, ifølge russiske myndigheter.

Russisk-styrte utbrytere har kontrollert Donetsk siden 2014. Den gang fikk utbryterne i Donetsk, og nabofylket Luhansk, russisk støtte i krigen mot den ukrainske regjeringshæren. Utbryterne ble siden støttet av Russland, militært og økonomisk, men er aldri blitt anerkjent som selvstendige av Ukraina eller av andre land.

Rett før krigen i Ukraina brøt ut, anerkjente Russlands president Vladimir Putin de to utbryterområdene som selvstendige, og tidligere i høst ble hele Donetsk-fylke annektert annektertå okkupere et område i et annet land og erklære det for del av sitte eget land. av Russland, sammen med tre andre ukrainske fylker.

Annektering skjedde etter omstridte folkeavstemninger i Øst-Ukraina, noe som har vakt sterke fordømmelser internasjonalt. Ukraina godkjenner ikke annekteringen, og har en pågående motoffensiv mot den russiske angrepskrigen.

Flere av de VG snakker med i Donetsk, forteller at de anser seg selv som russere.

Kun noen få mil unna raser frontlinjene mellom Ukraina og Russland. De hardeste kampene foregår nå like utenfor der Nikolai og datteren bor.

VG har gjentatte ganger dokumentert de grusomme følgene for sivile ukrainere etter at den russiske angrepskrigen brøt ut i februar.

Beretninger fra de russiskannekterte områdene har vært sjeldne.

Nikolai blir satt på en stol rett utenfor bygget, og ambulansepersonell fortsetter å behandle og undersøke skadene. Klærne hans er fulle av blod.

Over hodene deres står en eldre dame på balkongen. Hun roper:

– Det er forferdelig, hjelp! Leiligheten min fyller seg med vann.

Tykk røyk velter ut av et hull i veggen rett over henne.

Ekteparet Tatiana og Yuri står inntil nabobygget og titter opp på den ødelagte blokken der de bor.

– Vi var på sykehuset da angrepet skjedde, heldigvis, sier Tatiana til VG.

De tror leiligheten deres er like hel. Og de har ingen planer om å flytte, selv om lignende angrep har skjedd i området tidligere.

– Jeg håper jeg kan bli boende, jeg vil ikke dra noe annet sted, sier hun, mens hun titter opp mot brannmennene som jobber med å slukke flammene i en av leilighetene.

Daria, som også bor i et bygg rett i nærheten, kommer gående for å se hvordan det gikk med naboene.

Etter å ha bodd åtte år i nærheten av skyttergravsstillingene mellom ukrainske styrker og russiskstøttede utbrytere, mener Daria at hun har blitt vant til slike hendelser.

– Jeg var veldig redd, innrømmer hun likevel etter angrepet tirsdag.

Flere VG snakker med trekker frem at angrepene mot Donetsk skjer oftere og oftere, spesielt siden begynnelsen av krigen.

De siste ukene har kampene i Øst-Ukraina intensivert seg, og frontlinjene har krøpet stadig nærmere Donetsk.

– Selvfølgelig er det verre nå, sier Daria.

Hun føler seg rådløs når angrepene starter.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Skal jeg løpe? Skal jeg dukke? Nå løp jeg bare fordi en annen mann i gaten begynte å løpe.

Lenger ned i gaten jobber brannvesen, politi, militære og frivillige på spreng for å slukke branner i biler og i butikklokaler ved et marked.

Brannmennene roper til hverandre, og forsøker å slå ned en dør med en slegge.

Noen sivile stopper opp for å se på arbeidet, alle med sjokk i øynene. Andre løper vekk fra den massive røykskyen som siver over gatene.

En mann står ved et utbrent bilvrak. Flammene står fortsatt ut av bensinlokket.

– Jeg var bare 30 meter unna, sier han til VG.

Han jobber i nærheten, og parkerer bilen på samme plass hver dag. Da han løp ut, sto den i full brann.

Rester etter raketten ligger inntil fortauet. Politibetjenten som inspiserer den sier den er sovjetisk, lagd i 1988.

Mens vi prater høres flere drønn i det fjerne, og flere søker dekning inntil husveggene.

En stemme roper: – Det er bare utgående!

Mens arbeidet med å slukke brannene fortsetter, begynner folk å bevege seg vekk fra åstedet. De frykter at nye angrep skal slå ned samme sted.

En soldat ser seg rundt, og sier til VG: – Ser du nå hvilket helvete vi lever i?