Slik jobber ukrainske journalister mot Putins propaganda

De jobber fra bomberom, ute i skyttergraver og ofte uten tilgang på strøm og internett. Møt noen av de ukrainske journalistene som nå står midt i to kriger: En fysisk krig og en informasjonskrig.

I to uker hadde journalisten Volodomyr Herasymenko oppholdt seg i et bomberom i den nordlige byen Tsjernihiv.

Byen var under angrep, men Volodomyr var opptatt av å fortsette jobben som journalist.

Men så en dag, for å gjøre alt enda mer komplisert, forsvant strømmen.

Volodomyr måtte tenke kreativt: Han koblet en sykkel til en liten generator som lagde strøm. Slik kunne han og kollegene lade telefonen og fortsette rapporteringen.

I en video VG har fått tilsendt ser vi journalisten sykle for å generere strøm, mens han løfter to fingre i været og sier «Slava Ukraini!» – «Lenge leve Ukraina!»

Inn i krigen om sannheten

For ukrainere flest ble livet brått snudd på hodet den 24. februar i år.

Da den russiske hæren krysset nabolandets grenser og gikk til fullskalaangrep, skjønte også ukrainske journalister at livet og jobben aldri ville bli det samme igjen.

Ikke bare skulle Ukrainas militære styrker og væpnede frivillige stå imot en av verdens største hærer, men journalistene skulle også gå inn i en massiv kamp om sannheten mot en motstander trent i informasjonskrig.

Russlands øverste ledelse har, sammen med russiske statsstyrte medier, gjennom krigen blankt benektet svært mange av overgrepene ukrainske og utenlandske journalister har dokumentert.

For de ukrainske journalistene VG snakker med, har det gjort jobben mer komplisert – men også viktigere.

I NORGE: Oksana Brovoko, under et besøk i Norge nylig, der hun diskuterte forholdene med norske pressekolleger.

– Alle ukrainske journalisters arbeid har forandret seg, sier Oksana Brovoko, leder for Foreningen for uavhengige regionale redaktører i Ukraina, til VG.

Hun utdyper:

– På én dag endret jobben seg fra å være stabil og planlagt, til å bli farlig, emosjonell og absolutt kaotisk, fra bomberom, ofte uten strøm og internett.

– Til tross for dette fortsetter vi å gå ut for å informere verden om krigsforbrytelsene rundt oss, men også nærere historier om ukrainere.

Etter invasjonen i februar har rollen til de ukrainske journalistene også blitt langt bredere, forteller Brovoko.

– Mange journalister er langt mer enn bare journalister nå. Mange jobber for eksempel tett med kriminologer for å samle bevis på russiske krigsforbrytelser og med arbeiderne som identifiser likene i massegraver, sier hun.

Selve journalistikken har også forandret seg for lokalmediene i ulike ukrainske byer. Artiklene de nå skriver er i større grad ment for å være til praktisk hjelp for befolkningen:

Hvor kan man finne rent vann?

Hva er beste evakueringsrute nå?

Disse stedene i byen har nå elektrisitet.

Russerne tok over lokalavisen

Den sørlige byen Kherson ble raskt okkupert av Russland bare et par dager inn i krigen.

Journalisten Victoria Lapkovska var helt i sjokk i det hun flyktet ut av hjembyen den 24. februar, der hun jobbet i en av regionens ledende aviser.

Russerne tok seg inn i redaksjonslokalene, stjal alt avisens utstyr og begynte å bruke trykkeriet deres for å spre russisk propaganda i lokalavisens navn: Forsidetittelen under sier for eksempel: «Kherson er Russland! Sammen for alltid!»

Kherson-avisen Victoria Lapkovska jobbet i ble tatt over av de russiske okkupantene.

– Heldigvis er ukrainere flest, også innbyggerne i Kherson, gode til å tenke kritisk, så selv om de var okkupert, trodde de ikke på den propagandaen russerne forsøkte å spre, sier Lapkovska til VG.

Under okkupasjonen ble en stor del av de ansatte i avisen igjen i byen, og på den måten klarte de å sende informasjon til kollegaene som hadde reist ut.

I mai publiserte de en ny nettavis om forholdene i Kherson under russernes styre, og de publiserte også nyheter direkte via Facebook.

PÅ VEI TILBAKE: Victoria Lapkovska, journalist fra Kherson.

Lapkovska sier at nyhetene de har publisert også har vært preget av selvsensur. For eksempel kan de ikke lenger skrive like kritisk opp mot lokale forhold som før.

– Vi vet at fienden leser alt vi skriver og kan utnytte det, så nå skriver vi heller historier nært vanlige lokale folk, som har levd med okkupasjon i så lang tid, sier hun.

Mens VG snakker med den ukrainske journalisten over telefon, er hun på vei tilbake til Kherson. I november ble byen frigjort av de ukrainske styrkene. Den russiske tilbaketrekningen ble sett på som et av Putins største nederlag så langt i krigen.

VILLE HA INFORMASJON: Da Kherson ble frigjort var noe av det viktigste for befolkningen å få tilgang på internett, for å kunne kommunisere med omverdenen igjen.

Fra journalist til soldat

Som så mange andre ukrainere har også mange journalister satt deres tidligere yrke til side, for å melde seg som frivillige soldater til krigens frontlinjer.

Volodomyr fra Tsjernihiv, han på sykkelen øverst i denne artikkelen, er en av dem. VG har ikke klart å komme i kontakt med ham, siden han er i aktiv tjeneste som soldat, men har snakket med en av hans kollegaer, redaktøren Yaroslav Sukhomlyn.

– I krigens første dager meldte både vår sjefredaktør, vår avisdesigner og en rekke andre journalister seg til hæren. Det var et bevisst og viktig valg for dem.

Deres by, Tsjernihiv, var omringet av russerne i 40 dager, mens Putins styrker fortsatte å forsøke å rykke nærmere hovedstaden Kyiv.

– Det var kontinuerlige flybombing og missilnedslag. Så klart var det vanskelig å jobbe under disse forholdene.

– Redaksjonslokalene våre ble brukt i kampstillinger av den ukrainske hæren, så vi hadde ikke tilgang til utstyret vårt. Papiravisen vår måtte legge ned, men vi fortsatte å publisere informasjon på andre måter, sier Sukhomlyn.

Ifølge redaktøren forsøkte russiske hackere å blokkere nettsiden deres, men kollegaer som hadde flyktet til trygge steder utenfor Ukraina klarte å koble seg på trygge servere, slik at de kunne fortsette å fortelle om russernes angrep.

GJENFORENT: En ukrainsk soldat gjenforenes med sin mor, etter den russiske tilbaketrekningen fra Kherson i midten av november.

Fakta-sjekking avgjørende

Oksana Brovoko, leder for Foreningen for uavhengige regionale redaktører i Ukraina, sier at de kontinuerlige beskyldningene om falske nyheter fra Russland, har gjort ukrainske journalister svært nøye i sitt arbeid.

– Etter 2014, da krigen faktisk begynte, oppsto det et eget prosjekt som het «Stop Fake» i Ukraina. Faktasjekking er nå ukrainske journalisters viktigste egenskap, sier hun, og avslutter:

– Vi strever for å opprettholde våre demokratiske verdier, og er villige til å dø for vår frihet.