SØRGER OVER UNGE DRAPSOFRE: Folk har lagt ned blomster foran huset hvor de fire universitetsstudentene ble drept i den fredelige byen Moscow i Idaho.

Full forvirring om student-drapene i Idaho

Var de fire studentene som ble brutalt drept i studentboligen tilfeldige ofre eller ikke? Det hersker det forvirring om i Moscow etter tragedien som rammet studentmiljøet i byen.

13. november ble de fire universitetsstudentene Madison Mogen (21), Kaylee Goncalves (21) Ethan Chapin (20) og Xana Kernodle ble funnet drept i en studentbolig utenfor campus i den lille byen Moscow i Idaho, en by som ikke har hatt et drap siden 2015.

Politiet har ennå ikke pågrepet noen mistenkt i saken. Et av de viktigste spørsmålene etterforskerne forsøker å finne svar på er om den eller de som utførte den grusomme handlingen var ute etter én eller flere av studentene, eller om de ble tilfeldige ofre.

Tidligere denne uken kom det en uttalelse fra påtalemyndigheten i fylket hvor det ble hevdet at «minst ett av ofrene utvilsomt var mål angrepet».

Det lokale politiet i Moscow måtte dagen etter klargjøre, og gå tilbake på disse opplysningene.

– Vi mener bestemt at angrepet er målrettet, men vi har ikke konkludert med om det var huset eller de som bodde der som var målet for angrepet, sier en talsperson for politiet til CBS.

SAMLET I SORGEN: Mange lokale til stede i en minnestund hvor Kaylee Goncalves’ far Steve holdt tale tidligere denne uken.

Tre av studentene som ble drept bodde i huset sammen, den fjerde Ethan Chapin var på besøk. I tillegg til de fire bodde det to andre studenter i huset.

Politiet betegnet angrepet som målrettet i de første dagene etter at studentene ble funnet, og at det ikke var noen fare for andre i lokalsamfunnet. Senere måtte statsadvokat Bill Thompson for påtalemyndighetene klargjøre begrepet «målrettet».

– Det later til at ordet «målrettet» har blitt oppfattet forskjellig av folk, og det er kanskje ikke riktig ord å bruke, sa han 30 november.

De etterlatte venter dermed fortsatt på svar, og frustrasjonen har bredt seg i sorgen.

– Politiet sprer rundt seg med ordet «målrettet», men vi vet ikke hva det betyr, og vi føler oss fremmedgjort, for vi har ingen annen informasjon enn det, sier Kaylee Goncalves’ søster Alivea.

DESPERAT JAKT: En plakat hvor det bes om tips for å løse drapene sammen med buttons og armbånd laget for å hedre ofrene etter den grusomme tragedien.

Behovet for informasjon er stort, og i tillegg til Moscow-politiet er delstatspolitiet i Idaho og FBI koblet inn i saken. Alle instanser har gjentatte ganger uttalt at detaljer holdes konfidensielt av hensyn til etterforskningen, skriver Idaho Statesman.

Ofrene ble funnet i andre og tredje etasje i huset. De to andre som bodde der bodde i første etasje, og kom uskadet fra kvelden. De våknet først søndag etter at drapene var begått.

Politiet tror verken disse, eller andre som kom til huset søndag morgen før politiet ankom, har noe med drapene å gjøre.

Politiet har også sjekket ut mannen som kjørte Mogen og Goncalves hjem fra byen, kort tid før de ble drept.