NATO-KANDIDAT: Mette Frederiksen ble ønsket velkommen til Natos forrige toppmøte i Madrid sommeren 2022, av Jens Stoltenberg og Spanias statsminister Pedro Sanchez.

Opplysninger til VG: Mette Frederiksen skal være ønsket som Nato-sjef

STAVANGER (VG) Danmarks statsminister Mette Frederiksen (45) skal være en høyaktuell kandidat til å bli Jens Stoltenbergs etterfølger i Nato. Det får VG bekreftet på høyt diplomatisk nivå.

Men det kan fortsatt skje at Stoltenberg får spørsmålet, eller blir satt under press for å fortsette som generalsekretær noen måneder til, idet hans kontrakt med Nato utløper til høsten.

Stoltenberg har gjentatt overfor NRK i Ramstein fredag at hans plan er fortsatt å flytte hjem til høsten:

– Jeg har ingen andre planer enn å avslutte mitt arbeid i Nato til høsten som planlagt, sa Stoltenberg til NRK under et møte i den USA-ledede koalisjonen som støtter Ukraina med blant annet våpenhjelp.

I innledende drøftelser på høyeste politiske nivå i forsvarsalliansens hovedsteder, har det så langt ikke pekt seg ut noe endelig finaleheat i jakten på Stoltenbergs etterfølger.

En sentral kilde sier at klokken tikker, og at navnet på Natos neste generalsekretær burde vært på plass nå snart, og i god tid før Natos toppmøte i Vilnius i juli.

Godt likt i Washington

Ifølge VGs opplysninger, har Mette Frederiksen en høy stjerne hos Natos største medlemsland USA, altså hos president Joe Biden.

Hennes navn er nå på bordet blant Natos 31 topplederne som bestemmer hvem som skal lede Nato. Det får VG bekreftet fra to sentrale kilder.

Hun fyller også kvalifikasjonskravet om å ha erfaring som regjeringssjef. Sosialdemokraten Frederiksen overtok som statsminister i Danmark i 2019, og ble gjenvalgt i 2022 som regjeringssjef i en bredere politisk koalisjon.

Spørsmålet er dermed også om hun virkelig vil forlate Danmark nå, etter all personlig prestisje hun har lagt ned for å få sammen den nye koalisjonen i København.

Mindre aktuell

Etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ble trukket fram som en mulig etterfølger, skal det være tydeligere kommunisert i den interne Nato-diskusjonen at von der Leyen har andre planer: Hun skal ha ønsket å fortsette i sitt nåværende EU-verv, fremfor å overta ledelsen i Nato.

En annen kandidat som ofte har vært nevnt, er Nederlands statsminister Mark Rutte. Etter det VG får vite, skal han ha gjort det klart at han ikke ønsker å bli vurdert for toppjobben i Nato.

Storbritannia har jobbet hardt for å få fram sin forsvarsminister Ben Wallace som ny generalsekretær i Nato, men det har ikke vunnet støtte blant Natos mange EU-medlemsland. En innvending er at han ikke har fartstid som statsminister, som nå regnes som et kvalifikasjonskrav for den neste Nato-sjefen, i likhet med den sittende og den forrige, danske Anders Fogh Rasmussen.

Et aktuelt argument for å legge press på at Stoltenberg ikke returnerer til Norge til høsten, er at Nato-lederne i stor grad er svært godt fornøyd med den jobben han gjør. Et annet argument er at krigen i Ukraina pågår fortsatt med store krav til forsvarsalliansens politiske ledelse, får VG opplyst.