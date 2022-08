Liz Truss under et velgermøte i Birmingham. Trolig blir hun Storbritannias nye statsminister.

Dette er favoritten til å bli Storbritannias neste statsminister

Mandag kunngjøres navnet på den nye lederen i det britiske konservative partiet – og dermed også landets nye statsminister. Utenriksminister Liz Truss er den soleklare favoritten.

Boris Johnsons etterfølger ligger altså an til å bli en statsråd som var lojal mot statsministeren helt fram til hans avgang ble kunngjort 7. juli. Hun vil trolig beseire mannen som var med på å starte opprøret som felte Johnson: finansminister Rishi Sunak.

Meningsmålinger blant de anslagsvis 200.000 konservative partimedlemmene som kan stemme fram den nye partilederen, viser at Truss har et forsprang på over 30 prosentpoeng. Medlemmene kan stemme fram til 2. september, så kunngjøres valgresultatet 5. september.

– Liz Truss vinner dette klart dersom vi skal feste lit til så å si alt som har vært av meningsmålinger. Det hefter noen statistiske utfordringer til det å trekke et tilfeldig utvalg partimedlemmer fra et parti uten offentlige medlemsregistre. Men målingene viser jevnt over et sted mellom 65 og 80 prosent i favør av Truss, og vi bør feste lit til det, skriver Øivind Bratberg i en epost til NTB.

Info Fakta om Liz Truss * Storbritannias utenriksminister og en av to gjenværende kandidater til å etterfølge Boris Johnson som statsminister og partileder. * Født 26. juli 1975 i Oxford, fullt navn Mary Elizabeth Truss. * Oppvokst i Glasgow, Leeds og Canada. * Studerte filosofi, politikk og økonomi (PPE) på universitetet i Oxford, der hun var aktiv i Liberaldemokratene. * Ble valgt inn i parlamentet for valgkretsen South West Norfolk i 2010, etter å ha tapt to tidligere parlamentsvalg. * Fikk sin første regjeringspost som statssekretær i utdanningsdepartementet i september 2012, fikk deretter flere ulike statssekretær- og ministerposter. * Johnson utnevnte Truss som handelsminister i 2019, og deretter utenriksminister i 2021. Stilte i ledervalget da Johnson trakk seg i juli 2022. * Står for en mer liberal økonomisk politikk og hardere linje overfor EU enn Johnson. * Gift og har to døtre. Kilder: Wikipedia, NTB, AFP Vis mer

Bratberg er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og også ekspert på britisk politikk.

Sunak var i føringen da det fortsatt var parlamentsmedlemmene som valgte hvilke kandidater som skulle videre i ledervalget. Først i sjette valgomgang får partiets medlemsmasse bestemme – mellom de to mest populære kandidatene blant parlamentsmedlemmene. Truss klarte bare med nød og neppe å snike seg inn der. Så snart det var opp til partimedlemmene, tok imidlertid utenriksministeren raskt føringen.

Dyktigere politiker

Da Sunak og helseminister Sajid Javid trakk seg 5. juli i år, satte de i gang et ras av avganger blant statsråder, statssekretærer og rådgivere, som alle hadde fått nok av Johnsons stadige skandaler.

Den tidligere finansministeren regnes også som en bedre taler. I offentligheten anses han imidlertid som en velstående teknokrat som vil spare seg ut av krisetider. Rollen i opprøret mot Johnson er også en ulempe i partiet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Sunak sliter på meningsmålingene foran ledervalget.

I mellomtiden har Truss holdt seg til et veldig enkelt budskap. Hun lover store skattekutt og fokus på økonomisk vekst, og kommentatorer har bemerket at hun rett og slett virker som en dyktigere politiker enn Sunak. Den tidligere finansministerens påstander om at Truss' politikk vil øke inflasjonen (10,1 prosent i juli) virker å prelle av. Samtidig har Truss sikret seg støtte fra en rekke av Johnsons gamle ministre og parlamentsmedlemmer som i utgangspunktet støttet Sunak.

Bratberg sier det er vanskelig å si hva et linjeskifte fra det konservative partiet vil innebære, ettersom Johnson sjelden holdt seg til en konsekvent linje selv – men at Truss' økonomiske politikk definitivt vil innebære en forandring fra Johnson-årene.

– Truss virker også å ville gjenopplive noe av EU-konfrontasjonen som Boris i sin tid ble valgt på. I dag er den konfrontasjonen synligst i spørsmålet om den nordirske grensen, og overfor enkeltland er den mest merkbar i møte med Frankrike. Begge steder forventes Truss å følge en hardere linje enn Boris og definitivt sammenlignet med Sunak, skriver Bratberg.

Truss og Sunak kjemper om å bli statsminister Boris Johnsons etterfølger.

Snudde om brexit

47 år gamle Liz Truss har i det stille steget i gradene i britisk politikk gjennom det siste tiåret og kritiseres for å være opportunistisk. Hun ble valgt inn i parlamentet for første gang i 2010, og gjennom David Camerons og senere Theresa Mays regjeringsperioder fikk hun gradvis mer betydningsfulle roller i det enorme britiske regjeringsapparatet.

Blant det mer oppsiktsvekkende som har skjedd i Truss' karriere, er snuoperasjonen i EU-spørsmålet. Hun gikk fra å være en sterk tilhenger av EU til å være forkjemper for brexit på kort tid etter folkeavstemningen i 2016. I valgkampen har hun klart å framstille seg som sterkere EU-motstander enn Sunak, som støttet brexit allerede før avstemningen.

Store utfordringer

Uansett hvem som vinner ledervalget og dermed flytter inn i 10 Downing Street etter Boris Johnson, har de store utfordringer foran seg. Opposisjonspartiet Labour leder stort på meningsmålingene. Både ledervalget og britisk politikk generelt domineres nå av landets vanskelige økonomiske situasjon. Den høye inflasjonen kommer i tillegg til energikrise og etterdønningene av at Storbritannia forlot EU i 2020.

– Høy inflasjon, svekket kjøpekraft og renteøkninger vil gi store vansker i britenes privatøkonomi. Flere streiker og harde tak er på vei i arbeidslivet. Lav produktivitet og flaskehalser i handelen med Europa gjør situasjonen enda vanskeligere, skriver Bratberg.

Sunaks løfter om å opprettholde dagens skattenivå og bidra med mer støtte til de fattige for å møte høyere levekostnader ser ikke ut til å nå fram blant partimedlemmene, selv om han også får æren for at britisk økonomi klarte seg relativt bra under koronakrisen.

Eldre og rikere

De konservative partimedlemmene er generelt eldre, mer velstående og i større grad menn enn befolkningen som helhet. Knapt mer enn en tredel av medlemmene er kvinner, over halvparten er over 50, 96 prosent er hvite, og det anslås at rundt 75 prosent av medlemmene støtter brexit.

Over 80 prosent tilhører middel- og overklassen, og over halvparten bor i det sørlige England.

I spørreundersøkelser blant medlemmene fra YouGov svarte drøyt halvparten at de ønsket ærlighet og integritet fra en ny leder etter Johnsons mange skandaler, skriver AFP.

Når det gjelder politikk, var det vanligste svaret at medlemmene vil tilbake til «konvensjonell konservatisme» med fokus på skatte- og utgiftskutt. Det passer bedre med Truss' økonomiske linje, mens Sunak ønsker å få balanse i budsjettene etter to år med enorm pengebruk under koronapandemien.