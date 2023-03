MÅ SPE PÅ: Russlands president Vladimir Putin.

Britisk etterretning: Tror ikke verving vil kun være frivillig

At Russland skal klare å rekruttere 400.000 nye soldater på utelukkende frivillig basis, tror ikke britene på.

I en oppdatering fra det britiske forsvarsdepartementet på deres etterretning, ser de ut til å bekrefte det uavhengige russiske medier allerede har meldt:

Russland forbereder å hente inn 400.000 nye soldater.

Britene viser til russiske medieoppslag, som de mener peker på at myndighetene forbereder en ny rekrutteringskampanje.

– Russland presenterer kampanjen som noe rettet mot frivillige profesjonelle, i motsetning til en ny obligatorisk mobilisering, skriver britene torsdag morgen.

President Vladimir Putin satte i slutten av september i fjor i gang en «delvis mobilisering», der det ifølge forsvarsministeren skulle hentes inn 300.000 nye soldater.

«Frivillig»

Da mobiliseringen ble igangsatt i september ble både allerede døde, blinde og minst én rullestolbruker innkalt til militærtjeneste.

Britene skriver at det er en realistisk mulighet for at til tross for at kun frivillige med relevant bakgrunn skal verves i denne omgang, er ikke det noen garanti for at det blir slik i praksis.

Det britiske forsvarsdepartementet mener at det er sannsynlig at regionale myndigheter vil presse menn til å melde seg for å møte kvoteantallet de blir beordret til.

– Russiske myndigheter har trolig valgt en såkalt «frivillig» modell for å dekke opp personellmangelen for å minimere motstand i eget land.

– Det er høyst usannsynlig at kampanjen vil tiltrekke seg 400.000 ekte frivillige. Samtidig handler Russlands gjenoppbygging av kampmakt i Ukraina om mer enn kun folk; Russland trenger mer våpen og militært utstyr enn de har tilgjengelig nå, skriver britene.

VG var ved fronten i Bakhmut i februar:

Avviser krigsdeltagelse

Ordføreren i Moskva Sergei Sobjanin sier til Interfax at mobiliseringen ikke er en del av militæroperasjonen.

Det er det lovpålagte begrepet man må bruke i Russland om angrepskrigen mot Ukraina.

– Det faktum at det planlagte arbeidet med militær registrering og at vervekontorer er åpne er forståelig, det har det alltid vært. Vi snakker om verving. Det har ingenting med den militære spesialoperasjonen å gjøre, sier Sobjanin.

Han sier til Interfax at arbeidet som nå pågår handler om å avklare enkeltpersoners dokumenter.

– Det er ikke noe spørsmål om mobilisering, sier ordføreren.

Han hevder at det er «provokatører» sprer rykter om det, for å skape panikk i befolkningen.

– Nå jobber man for å tiltrekke seg frivillige til kontraktsarbeid, sier Sobjanin.

Ordførerens uttalelser stemmer med det som tidligere er meldt fra russiske medier:

Innbyggere i over 40 russiske regioner har mottatt innkalling til vervekontoret. Det snakkes riktignok ikke om mobilisering, men derimot om militær trening og om å «oppdatere data», melder Mediazona og Meduza.