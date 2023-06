Redd Barna:

– Det er en enorm og grufull tragedie at så mange barn kan ha omkommet i forliset. Vi mener ikke at det er grunnlag for å si at EU ønsker at folk skal drukne i Middelhavet, men det er definitivt en konsekvens av Europas politikk. Det er en stor skam at europeiske land lar dette skje. Det internasjonale samfunnet kan ikke lenger ignorere disse tragediene. Vi har en forpliktelse til å beskytte barn. Da 368 flyktninger mistet livet utenfor Lampedusa i 2013 sa europeiske ledere: Aldri mer. Men siden den gang har mer enn tusen barn dødd eller forsvunnet. Systemet som skal verne barn på flukt har totalt feilet når det lar hundrevis drukne, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– I Hurdalsplattformen har regjeringen forpliktet seg til å være en pådriver for at rettighetene til barn på flukt blir ivaretatt. Nå må myndighetene våre legge press på europeiske land til å gjøre noe med den uakseptable situasjonen som mange barn på flukt til Europa befinner seg i. Den savnede ubåten ved Titanic, og redningsarbeidet som er/ble mobilisert i den situasjonen setter det hele perspektiv – hvor lite som gjøres i Europa for å hindre at tusenvis drukner i Middelhavet, sier Fylkesnes



Dråpen i Havet:

– I 2015 var hele Europa rystet av bildene som kom fra den grusomme krigen i Syria og alle mobiliserte for å hjelpe de som klarte å komme seg bort fra krigshelvetet. Men det varte ikke så lenge. Allerede i februar 2016 stengte landene som grenser til Hellas grensene sine og det ble igjen innført strengere krav til identifikasjon for reiser innen Schengen, så ja dette vil jeg si handler om en villet politikk fra EU og øvrige land i Europa, sier Trude Jacobsen, generalsekretær i Dråpen i Havet til VG.

– EU-Tyrkia avtalen som ble inngått i mars 2016 er også et eksempel på en politisk avtale fra EU´s side for å hindre at mennesker på flukt kommer til vårt kontinent.

– Det vi har sett de senere år er økt grensekontroll, bygging av gjerder og patruljering av militære fartøy, istedenfor økt kapasitet av redningsskip. Dette, sammen med kriminalisering av de som driver redningsarbeid, i mange land i Europa, vil jeg også påstå er en konsekvens av politikken som føres, ikke bare av landene i Europas yttergrense, men også fra øvrige europeiske land. Man kan ikke legge skylden på landene ved Europas yttergrense alene samtidig som alle andre land nekter å bistå i større grad med relokalisering og håndtering av de menneskelige ressursene som kommer til vårt kontinent.

– Strengere asylproblematikk løser ikke problemene og fører heller ikke til at færre flykter fra konflikt, forfølgelse, fattigdom eller klimautfordringer. Det fører bare til at andre og ofte farligere ruter velges.



Flyktninghjelpen:

– Dødsfall og pushbacks er ikke bevisst EU-politikk, men konsekvenser av at folk har få trygge og lovlige alternativer for å komme til Europa, sier Katleen Maes, direktør for Flyktninghjelpens Migrasjonshub i Tunis.



– Vi ser en global flyktningkrise fordi det internasjonale samfunnet ikke har klart å adressere og forhindre vold og konflikt som er årsaken til at folk flykter. Samtidig ser EU ikke ut til å vise den samme solidariteten og raske responsen til krisen som utvikler seg i og rundt Middelhavet, som den gjorde for Ukraina.



– Migrasjon er et naturlig fenomen og nært knyttet til livene folk kan bygge der de bor før de tar den risikofylte reisen til Europa. Det faktum at vi ser et raskt økende antall mennesker som risikerer livet sitt, betyr at de føler at de har brukt opp alle andre muligheter.

– Vi ønsker å se EU handle med solidaritet og likeverdig partnerskap med vertslandene i Nord-Afrika og landene som folk opprinnelig drar fra. EU-pakken som diskuteres med Tunisia, er en god start, men den må inkludere en helhetlig tilnærming til beskyttelse av mennesker på flukt. Dette inkluderer å sørge for at de har informasjon om lovlige migrasjonsruter eller andre måter å bygge en bedre fremtid for seg selv og barna sine; kan kreve rettighetene sine; har tilgang til nødvendige tjenester og sysselsettingsmuligheter uansett hvor de befinner seg. Samtidig må land som Tunisia og Egypt støttes i å avbøte virkningene av de globale økonomiske utfordringene, spesielt for den unge befolkningen som i økende grad velger å forlate hjemlandene sine.

– Vi er bekymret for at den nye asyl- og migrasjonspakten vil føre til flere slike tragiske hendelser, slik som vi så i forrige uke, fordi den legger til grunn økt bruk av saksbehandling på grensen og derfor økt bruk av internering inkludert internering av barn. Flyktninghjelpens vurdering er at mennesker vil få mindre beskyttelse og trolig i mindre grad få en individuell vurdering. Å søke internasjonal beskyttelse er en menneskerett, å bygge høyere murer rundt Europa er å gå menneskesmugleres ærend.