Vladimir Putin vises på ulike monitorer da han holdt TV-tale lørdag.

Putin taler til russerne

OSLO / KYIV (VG) Vladimir Putin (70) taler mandag til folket i Russland etter det dramatiske kuppforsøket i helgen.

Putin takket offiserer og soldater i Wagner-gruppen for at det ikke ble noe blodbad i helgen.

Lørdag var Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjins soldater på vei mot Moskva - men stoppet 200 kilometer fra hovedstaden. De ville protestere mot forsvarsledelsens behandling av det private militærselskapet.

- Det bevæpnede mytteriet ville bli trykt ned uansett, sier Russlands president Vladimir Putin i en TV-sendt tale mandag kveld.

Han snakker om Wagner-gruppen, som i helgen truet med å innta Moskva.

-- De forrådte landet sitt, sier Putin i talen.

-- Vi vet likevel at mesteparten av soldatene og kommandørene i Wagner-gruppen er lojale til staten, de har vist det i kamper.

-- Jeg takker soldatene og kommandørene i Wagner-gruppen som gjorde det riktige, som nektet å gjennomføre brodermord.

Han oppfordrer deretter dem til å signere kontrakter med det russiske forsvarsdepartementet, eller dra til Belarus.

Putin takker deretter Belarus' president Aleksandr Lukasjenko for sin rolle.

Jevgenij Prigozjin prøvde å få tak i Vladimir Putin under opprøret - men presidenten ville ikke snakke med Wagner-sjefen, skriver det uavhengige mediet Meduza.

Avvisningen fra Putin gjorde at Prigozjin innså at han hadde gått for langt, heter det.

Wagner-kolonnen, uten Prigozjin men med deres militære leder Dmitrij Utkin, hadde kommet et godt stykke nordover fra Rostov. De nærmer seg elven Oka, der den russiske hæren og sikkerhetstjenestene har bestemt seg for å gjøre et første forsøk på å stoppe «rettferdighetsmarsjen».

Putin ville ikke snakke med ham, men det gjorde derimot stabssjefen hos presidenten, Anton Vaino, sekretæren for det nasjonale sikkerhetsrådet Nikolaj Patrusjev - og den russiske ambassadøren i Belarus, den rutinerte politikeren Boris Gryzlov, ifølge Meduza.

Det var bare ett problem; Prigozjin krevde at en person på høyeste nivå, en statsleder, skulle være med slik at Wagner-lederen ikke mistet ansikt. Da var det naturlig henvende seg til Moskvas nærmeste allierte, Belarus-president Aleksandr Lukasjenko.

Belarus-president Aleksandr Lukasjenko (68) har også varslet at han skal komme med en uttalelse.