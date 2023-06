Forvandling i russiske medier: «Russland mot avgrunnen»

Det er oppsiktsvekkende at russiske medier i helgen ikke la skjul på kaoset og farene, mener ekspert. Stor Moskva-avis skriver at Russland er «på full fart mot avgrunnen».

Bortsett fra enkelte uavhengige medier, som har flyttet sine redaksjoner ut av Russland, har Kreml fullstendig kontroll over alle viktige medier.

En ekspert synes det er interessant at de statskontrollerte mediene i så stor grad holdt seg til sannheten.

Yevgeniy Golovchenko ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet forteller om en oppsiktsvekkende forvandling i mediene:

– Kort tid etter at Jevgenij Prigozjin hadde innledet sitt opprør, meldte russiske medier ganske snart at dette var et væpnet statskupp.

– Hurtigheten var bemerkelsesverdig. Det var ikke noe forsøk på å tystne ned som vi kunne ha forventet hos et autoritært regime. Det var en litt panisk stemning, men mediene var nøye med å sitere myndighetene.

KRITISK: «Russland viste sin sårbarhet for hele verden, og seg selv», heter det i denne artikkelen i Moskovskij Komsomolets.

Golovchenko forklarer videre:

– Når det er begivenheter som setter autoritære stater i dårlig lys, kan de enten prøve å sensurere den vekk og dermed løpe risikoen for at begivenheten likevel blir spredt på sosiale medier, eller kommentere aktivt for å dreie det til egen fordel. Kreml forholder seg til begge strategier, men har valgt mest den siste denne gang. Sannsynligvis fordi en så stor sak uansett gikk viralt ganske hurtig.

Ikke alle russere var like imponert over Vladimir Putins tale mandag:

Allerede morgenen etter at Wagner-sjefen startet sin marsj, holdt Vladimir Putin TV-tale til folket. Den bet Golovchenko seg merke i.

– Vanligvis snakker Putin med rolig stemme og snakker gjerne om at Russland skal vise Vesten hvor sterkt landet er. Men her snakket Putin om ubehagelige ting og om «forræder» og «stukket i ryggen» og sammenlignet situasjonen med opptakten til borgerkrigen i 1917.

Yevgeniy Golovchenko forteller at russiske medier viste et spesielt bilde av det som skjedde:

– På den ene siden fortalte de om farene og dramaet, på den annen side understreket de at myndighetene hadde full kontroll.

– Men de viderebrakte også meldinger fra lokale ledere om at folk måtte holde seg innendørs, ikke reise for mye rundt - og holde seg unna hovedveien til Moskva - der Wagner-kolonnen var på vei.

VERVER: På Moskva-metroen henger det reklameplakater om å skrive kontrakt som soldat. Bildet er tatt mandag.

Eksperten fastslår at stemningen endret seg fullstendig fra lørdag kveld og søndag morgen om at Wagner-soldatene var på vei tilbake mot Ukraina.

– Putin-talsmannen Dmitrij Peskov ble sitert på at Prigozjin og Wagner-gruppen skulle få amnesti. Men mandag morgen melder så russiske medier plutselig at Prigozjin fortsatt etterforskes. Jeg vet ikke hva som kan ha skjedd. Om Peskov sa noe han ikke skulle ha sagt da han på natten fastslo at saken mot Prigozjin var nedlagt.

Yevgeniy Golovchenko forteller at det utover søndagen også kom stadig flere meldinger om at at ulike organisasjoner støttet regimet.

– Det var mange nyheter om at Russland var på vei tilbake til «normalen». Det ble fokusert på at Belarus-president Aleksandr Lukasjenko hadde klart å få fram en forhandlingsløsning.

– Hvilket bilde har de Kreml-kontrollerte mediene tegnet av Jevgenij Prigozjin?

– Før 23. juni ble han og Wagner-gruppen fremstilt som helter. Derfor var det et sjokk for folk å følge nyhetene lørdag og se at Putin fremstilte han som en «forræder» som skulle få sin harde straff.

KOMMENTAR: – Lørdagens hendelse svekket ikke landet vårt, det styrket Russland, skriver Komsomolskaja Pravdas sjefredaktør i denne kommentaren.

Også mandagens aviser var selvkritiske på vegne av Russland:

– Russland viste sin sårbarhet for hele verden og seg selv, skriver Moskovskij Komsomolets på sin førsteside der tittelen er «Prigozjin drar - men problemene består».

– Russland var på full fart mot kanten av avgrunnen, og gikk med samme fart bort fra det. Det mest skremmende scenarioet ble unngått, en væpnet indre konflikt, fullstendig splittelse i sikkerhetstjenestene og kamp på gatene, inkludert i Moskva.

Avisen mener at staten bør ha monopol på vold og er altså kritisk til private militære selskaper. Det er også Nezavisimaja Gazeta, som mener at de bør forbys.

Komsomolskaja Pravda, et slags «russisk VG» når det gjelder størrelsen i mediebildet, mener at det er Vladimir Putin som har æren for at det ikke ble blodsutgytelser og er ikke enig i at Russland er svekket etter lørdagens opprør:

– Hendelsene på lørdag har ikke svekket, men bare styrket landet vårt, skriver sjefredaktøren.

– Det var faktisk president Vladimir Putin som var i stand til å bringe denne historien til en vellykket avslutning, mener Komsomolskaja Pravda.