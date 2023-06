WAGNER-LEDER: Jevgenij Prigozjin.

Wagner-sjef Prigozjin: Vi vender tilbake til basene for å unngå blodbad

En avtale kan ligge på bordet, melder Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko. – Vi stoppet 200 kilometer fra Moskva. Våre soldater spilte ikke en dråpe blod, sier Prigozjin i et lydklipp.

Reuters melder at Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, sier at de vender tilbake til basene for å unngå blodbad.

VG har hørt og oversatt lydklippet hvor Prigozjin sier at «vi tar ansvar, snur kolonnen og drar tilbake til våre baser».

– Vi har vært på en 24 timers rettferdighetsmarsj. Vi stoppet 200 km fra Moskva. Våre soldater spilte ikke en dråpe blod. Nå er øyeblikket kommet da det kunne blitt blod.

Presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, meldte at Wagner-leder Jevgenij Prigozjin skal ha sagt ja til nedtrapping av situasjonen i Russland - og stanse fremrykningen i landet.

Ifølge presidents kontor skal presidenten i Belarus Alexandr Lukasjenko i samråd med Putin, ha hatt en samtale med Wagner-lederen.

En enighet som vil garantere for sikkerheten til Wagner-soldatene skal ligge på bordet, ifølge myndighetene i Belarus.

Dette skjer etter at Prigozjin natt til lørdag tok sine militære styrker inn i Russland.

Wagner-gruppen med Prigozjin i spissen oppfordret russere til å slutte seg til ham etter at han anklagde Russlands forsvarsminister for å ha beordret et angrep på Wagner-soldater.

President Vladimir Putin hevdet i en TV-tale lørdag at Wagner-gruppen forsøkte på et kupp. Prigozjin nektet for det.

Det er uklart hva Prigozjins motiv for aksjonen mot Russland var. Men eksperter VG har snakket med trekker blant annet frem at det kan ha vært for å komme i posisjon for forhandling - da forholdet til russiske myndigheter har blitt svekket under Ukraina-krigen.