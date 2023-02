USAs president Joe Biden er Kyiv

Ifølge ukrainske medier er Joe Biden i Kyiv. Det er Bidens første besøk siden den russiske invasjonen.

Besøket er et overraskelsesbesøk, og var ikke kjent på forhånd. The Guardian skriver at Biden skal møte sin ukrainske kollega, Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge Reuters uttaler Volodymyr Zelenskyj at han og Joe Biden diskuterte langstreknings-våpen under møte mandag.

Han sier videre at Bidens besøk er «ekstremt viktig signal om støtte for alle Ukrainere».

PÅ BESØK: Her Joe Biden med Ukrainas president, Volodymyr Zelenskiy.

Ifølge den offisielle kalenderen lå det an til at Biden skulle besøke Polen mandag, men i stedet dukket han altså oppi Kyiv.

Mandag formiddag gikk flyalarmen i store deler av Ukraina, der iblant Kyiv.

Ifølge Reuters har tjenestemenn i Kyiv advart om økt risiko for angrep fra Russland når årsdagen for invasjonen av Ukraina nærmer seg.

Årsdagen er 24. februar.

