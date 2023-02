SKUTT NED: Talsmann Patrick S. Ryder informerte fredag om nedskytingen av det ukjente objektet fra det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Nytt mystisk objekt observert over Canada

North American Aerospace Defense Command (NORAD) sier til den canadiske kringkasteren Global News at de har observert et uidentifisert objekt over Canada lørdag kveld.

Dette skjer dagen etter at et ukjent objekt ble skutt ned av amerikanske jagerfly like utenfor Alaskas kystlinje.

I en uttalelse til canadiske Global News og amerikanske CNN sier Olivier Gallant i NORAD at et militært fartøy har identifisert et høytflygende objekt i Nord-Canada.

– Militærfly fra Alaska og Canada er på vei for å støtte North American Aerospace Defense Command sine aktiviteter, skriver NORAD i en pressemelding.

Saken blir oppdatert.

Fortsatt et mysterium

Det er fortsatt ukjent hva slags objekt som ble skutt ned fredag kveld.

– Vi kaller det et objekt fordi det er den beste beskrivelsen vi har akkurat nå. Vi vet ikke hvem som eier det – om det er en stat eller et selskap eller private – vi vet det ikke, sa John Kirby, pressetalsmann i Det hvite hus.

ABC News-korrespondent Martha Raddatz skriver at hun ble fortalt av en regjeringskilde at gjenstanden skal vært «sølvgrå» og «sylinderformet». I tillegg skal objektet ha beveget seg «flytende».

På spørsmål om objektet var ballong-aktig, svarer kilden:

– Det jeg kan si er at objektet ikke var «flyvende» med egen motor-fremdrift. Hvis det er ballong-aktig. Vel, det er det vi vet på dette tidspunktet.

New York Times har snakket med flere offisielle kilder som mener objektet var en ballong, men en kilde i Forsvarsdepartementet opplyser at objektet knuste i flere biter da det traff det frosne havet utenfor Alaska.

NORAD skriver i en pressemelding lørdag kveld at

Ifølge Det amerikanske forsvarsdepartementet var objektet på størrelse med en liten bil og langt mindre enn den kinesiske ballongen som ble skutt ned forrige uke. Objektet skal ha beveget seg i 40 000 fot og utgjorde en trussel mot sivil luftfart, opplyste Det hvite hus.

Ifølge pressetalsmann Kirby hadde objektet allerede fløyet over Alaska med en hastighet på opptil 64 km/t og var på vei i retning Nordpolen, da det ble skutt ned.

Det amerikanske militæret skal ha fulgt objektet på radar i 24 timer før nedskytingen.

Guvernør Mike Dunleavy i Alaska skriver i en uttalelse lørdag at det uidentifiserte flygende objektet gjør det nødvendig å stille noen seriøse spørsmål om nasjonal sikkerhet:

– Jeg vil takke det Alaska-baserte militæret som eliminerte den potensielle trusselen før den fløy over vårt land, skriver Dunleavy og kommer med et stikk til president Joe Biden som han mener avventet for lenge før han beordret nedskytingen av den mistenkte spion-ballongen.

SKUTT NED HER: Objektet skal ha blitt skutt ned over nordenden av Alaska.

Etter at det nyeste objektet ble oppdaget torsdag, ble F-35 kampfly sendt opp for å undersøke og pilotens vurdering var at objektet ikke var bemannet, ifølge Kirby. Piloten skal heller ikke ha oppdaget noe overvåkningsutstyr på objektet, ifølge CNN.

Pentagons talsperson, general Patrick S. Ryder sa at objektet ble skutt ned av et F-22 kampfly med et AIM-9X tilknyttet US Northern Command. Det er samme type fly og missil som ble brukt til å skyte ned ballongen utenfor kysten av Sør-Carolina 4. februar.

Det var president Joe Biden som beordret nedskytingen av objektet. Det skal ha blitt skutt ned over det frosne ishavsvannet nær den kanadiske grensen, omtrent 10 mil utenfor nordkysten av Alaska. USA forventer å lokalisere og finne vrakdelene, sa Kirby, ifølge CNN.

Kanadiske myndigheter bekreftet fredag at objektet ikke hadde fløyet over kanadisk luftterritorium.