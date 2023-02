Ukrainske soldater i frontlinjen ved Bakhmut i Donetsk-regionen, hvor det torsdag ble rapportert om intensiverte russiske angrep.

Russland trapper opp angrepene i Ukraina

Russiske styrker har angrepet flere storbyer i Ukraina etter meldinger om en ny, stor offensiv.

Det meldes om at luftvernsirenene går i store deler av Ukraina tidlig fredag morgen.

Ordfører Oleh Syniehubov i Kharkiv bekrefter at det pågår russiske angrep på regionen. Ifølge ordføreren er det kritisk infrastruktur som angripes, og det skal være fare for at angrepene slår ut både strøm-, varme- og vannforsyninger.

På sosiale medier deles det flere bilder og videoer av bygninger i brann.

Også fra Zaporizjzja-regionen kommer det flere meldinger om artilleriangrep. Kritisk infrastruktur er også her blitt rammet av angrepene, skriver nyhetsbyrået AP.

Fungerende ordfører Anatoly Kurtev sier 17 missiler har slått ned i byen Zaporizjzja i løpet av én time, som skal være det høyeste antallet siden krigen startet i februar i 2022.

Det er foreløpig ikke meldt om sårede eller døde.

Natt til torsdag begynte en ventet russisk storoffensiv på flere fronter i Øst-Ukraina, meldte tankesmien Institute for the Study of War (ISW).

Angrepene var blant annet rettet mot de delvis okkuperte Donetsk- og Luhansk-regionene. Ukrainske tropper meldte at de hadde slått tilbake angrep på flere steder langs fronten, inkludert Bakhmut, Avdiivka og Marinka i Donetsk.

Eksperter sa til VG at de tviler sterkt på at de russiske soldatene kan snu krigen til seier.