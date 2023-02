SORG: Slektninger minnes en av de døde skolejentene fra Famagusta i Nord-Kypros.

Tenåringer på volleyball-tur døde: Raseri på Nord-Kypros

Gutter og jenter mellom 11 og 14 år var på skoletur for å spille volleyball, da hotellet deres kollapset i jordskjelvet. Det tyrkiske samfunnet på Nord-Kypros raser mot dårlig byggestandard.

Sand og småstein fra et elveleie var blandet inn i betongen i Grand Isias Hotel i den tyrkiske byen Adıyaman. Byggestandarden var så dårlig at selv et mye svakere jordskjelv kunne fått det til å kollapse.

Det er konklusjonen i en rapport som fredag er omtalt i den nordkypriotiske avisen LGC News.

Hotellet huset en stor delegasjon fra det tyrkiske samfunnet på nordsiden av den delte øya Kypros. 39 mennesker, blant dem 24 barn mellom 11 og 14 år, ti foreldre, fire lærere og en trener, mistet sine liv da hotellet kollapset, har Reuters skrevet.

I Tyrkia og Syria har det samlede dødstallet nådd 42.000 etter det voldsomme jordskjelvet, natt til mandag 6. februar.

JENTELAG: Dette laget fra skolen deltok i volleyballturneringen, da jordskjelvet inntraff.

GUTTELAG: Dette er det andre laget som deltok

Omtrent hele befolkningen på Nord-Kypros er etniske tyrkere, og deres selvstyre anerkjennes kun av Tyrkia. De to nasjonene har et nært bånd.

Den tyrkisk-kypriotiske lederen Ersin Tatar har kontaktet familiene til de unge volleyballspillerne. Det bor under 300.000 på Nord-Kypros, der saken har fått stor oppmerksomhet.

– Det er så trist. Øya er så liten at alle kjenner noen som har mistet et barn eller barnebarn, fortalte en av innbyggerne til Sky News tidligere denne uken.

Både BBC, og flere kypriotiske aviser, har brukt bildene av lagene som ble savnet. VG har ikke fått kontakt med ansatte ved skolen som elevene kom fra, Maarif College i byen Famagusta.

SORG: Slektninger minnes en av de døde skolejentene fra Famagusta i Nord-Kypros.

Under begravelsene, som ble holdt over flere dager, ble det uttrykt sinne over at det tok to dager før hjelp nådde frem til området.

Nå skriver nordkypriotiske medier at fire personer er arrestert fordi hotellet ikke var bygd i henhold med gjeldende byggeforskrifter.

I tillegg til sand i betongen, så skulle ikke bygget vært høyere enn fem etasjer, men ble økt til syv.

En av de fire arresterte, er hotellets direktør, som skal ha blitt pågrepet på vei til Georgia.

