SIN EGEN VERSJON: Russlands president Vladimir Putin fremstiller et vrengebilde om krigen, men norske E-tjenesten.

Ett år med krig: Slik ser det ut fra Moskva

Den russiske fortellingen om Ukraina-krigen skiller seg kraftig fra den vi får i Vesten. Moskva bruker mye energi på å skape splid i Vesten, men propagandaen retter seg mest mot egen befolkning.

Tirsdag holdt Russlands president Vladimir Putin sin årlige tale om rikets tilstand. Der la han skylden for krigen i Ukraina på Vesten, og beskrev den russiske «spesialoperasjonen»som avgjørende for landets eksistens.

Den norske etterretningstjenesten har fulgt utviklingen i Russland nøye gjennom flere år, og kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene sier det slik:

– Det er en godt koordinert propagandakampanje rettet både mot deres egne og mot Vesten.

Hun viser for eksempel til de stadig påstandene om at Vesten opplever et moralsk forfall, særlig når det gjelder kjønn og samliv, og at dette er uttalelser som kan vekke gjenklang også i visse kretser utenfor Russland.

Bjergene mener at dette er bare én av Moskvas metoder for å prøve og skape splid i Vesten.

– De bruker energiforsyningen og mediehistorien om denne til å prøve og skape splid mellom USA og Europa. Et annet eksempel er at sanksjonene fremstilles som noe som myndighetene i Vesten innfører i strid med folkets interesser.

Kommunikasjonssjefen mener at den russiske fortellingen også er rettet mot russere i utlandet, mot Russlands allierte og det som russerne kaller «ikke-vennlige land». Men propagandaen er først og fremst rettet mot Russlands egne.

LEKER KRIG: Barn i en park i St. Petersburg får øve med våpen, på et bilde fra 28. januar i år.

Hun påpeker at fortellingen om andre verdenskrig også brukes bredt:

– Vladimir Putin har i mange år brukt historien veldig aktivt, og også justert den for å passe til virkeligheten, sier Bjergene – og viser blant annet til hvordan russiske lærere gjennom flere år har fått ordre om å omtale den russiske historien – og da særlig andre verdenskrig.

– Nå etter at invasjonen startet, har lærerne fått klare meldinger om at «slik snakker vi om det» til skolebarna.

– Vi har gjennom ett år hørt om ekstreme uttalelser i russiske TV-show på kvelden ...

– Det er nok en rollefordeling. Disse folkene er talerør for regimet. Og de kan uttale seg mer ekstremt enn offisielle myndighetspersoner. Men essensen er den samme, mener Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten.

Professor Kristin Skare Orgeret ved Oslo Met sier det slik:

– I løpet av over 20 år ved makten har Vladimir Putin trigget propagandamaskineriet sitt gradvis. Etter hvert har han opparbeidet seg full kontroll over massemedia.

Orgeret understreker at det er mulig å få riktig informasjon, for eksempel fra russiske medier som opererer fra utlandet, men da må man lete aktivt. Og hun tror at særlig eldre russere blir påvirket av myndighetenes propaganda i TV og andre medier.

– Etter invasjonen den 24. februar 2022 ble det innført enda strengere lover. «Falske nyheter» om Russlands væpnede styrker kunne straffes med opptil 15 års fengsel. I praksis er det ingen frie medier i Russland i dag, sier professor Orgeret.

– De store konspirasjonsteoriene blir rotfestet, mener hun.

– Som hva?

– Som at NATO og USA jobber for å underminere Russland. Alt som skjer, blir tatt til inntekt for denne teorien.

FULL KONTROLL: Et veggmaleri i Kashira i Moskva-regionen levner liten tvil om hvem som har makten i Russland.

– Har det vært noen utvikling om hvordan krigen omtales?

– I starten ble ikke ordet «krig» brukt. Nå snakkes det mer åpent om krigen, selv om Vladimir Putin og de andre i maktapparatet fortsatt bruker «militær spesialoperasjon».

– Sluker russere flest propagandaen?

– Det vet vi ikke sikkert, men selv om du ikke tror på alt du hører, så mister rasjonaliteten etter hvert sin kraft. Det blir vanskelig å skille det falske fra det sanne. Du tror ikke på noe lenger.

– Hvordan klarer vestlige medier å balansere informasjonene fra begge sider?

– I krig blir alt mye mer for og imot, svart og hvitt. Nyansene blir borte. Men samtidig skal det ikke være en falsk balanse. Det er ingen tvil om hvem som har rett og galt i denne konflikten. Zelenskyj gjør en god jobb med å løfte Ukrainas fortelling.

– Hva har vestlige medier lært av krigen?

– De har blitt flinkere til å faktasjekke selv, for eksempel ved hjelp av geolokalisering, altså å få informasjon om hvor et bilde eller en video er tatt.

DREPT: Et offer for russisk brutalitet i Butsja.

Butsja-massakren

Russiske styrker sto for massakren i mars 2022. Etter at russerne trakk seg ut, ble et stort antall ukrainere funnet drept, de fleste av dem sivile, og enkelte bakbundet. Dette er bekreftet av blant andre Human Rights Watch, som fastslo at soldatene voldtok, torturerte og henrettet.

Den russiske versjonen: Det russiske forsvarsdepartementet har hevdet at de russiske styrkene ikke var skyldig, at de døde var skuespillere og at ingen sivile ble utsatt for vold under beleiringen. Det ble hevdet at dette må ha skjedd etter at russerne forlot byen. President Vladimir Putin ga en æresbevisning til en infanteribrigade som var til stede i Butsja – for deres «heltemot og tapperhet». Putin sa at bildene fra gatene i Butsja var falske.

BOMBET: Teateret i Mariupol.

Teater-bombingen

Russiske styrker bombet teatret i Mariupol den 16. mars. Teatret ble brukt som tilfluktssted under beleiringen av Mariupol. På bakken utenfor bygningen hadde russerne skrevet «barn» med store bokstaver. Antall døde var minst 600 ifølge nyhetsbyrået AP. Angrepet er blitt erklært som en krigsforbrytelse av både OSSE og Amnesty.

Den russiske versjonen: Russerne hevdet først at grunnen til at teatret ble bombet, var at det ble brukt som base for ukrainske militære. Så benektet det russiske forsvarsdepartementet anklagene om at de skulle stå bak og beskyldte i stedet Ukrainas Azov-bataljon for å stå bak bomben.

DØDE: Disse menneskene ble drept på togstasjonen i Kramatorsk.

Togstasjonen

Den 8. april 2022 traff missiler togstasjonen i byen Kramatorsk. Cirka 60 sivile mistet livet, blant dem syv barn. Det ble ført bevis for, blant annet av CIR, at det ble brukt russiske Totsjka-U-missiler og at Russland sto bak bombingen.

Den russiske versjonen: Statlige russiske media meldte først at de russiske angrepene hadde truffet militære mål i Kramatorsk. Etter at det ble kjent at sivile mistet livet, forandret de denne versjonen og det russiske forsvarsdepartementet kalte det en ukrainsk bløff og hevdet at det var ukrainske styrker som skjøt missilene. Putins talsmann Dmitrij Peskov uttalte at russerne ikke hadde noen angrep i Kramatorsk denne dagen. Også russiske separatister benektet å ha stått bak.

SKUESPILL? I Russland ble det hevdet at sykehuset i Mariupol ikke ble bombet.

Bombingen av fødesykehuset

Den 9. mars 2022 bombet russiske styrket et kombinert barnesykehus/fødeavdeling i Mariupol. Minst fire mennesker mistet livet og minst 16 ble skadet. Bildene av den gravide kvinnen Mariana Visjegirskaja som måtte flykte fra sykehuset, gikk verden rundt. En OSSE-rapport konkluderte med at bombingen var en russisk krigsforbrytelse.

Den russiske versjonen: Allerede dagen etter hevdet både utenriksminister Lavrov og forsvarsminister Sjojgu at bygningen ble bombet, fordi det holdt til ukrainske væpnede styrker der. Russerne hevdet også at historien om Visjegirskaja var «fake news». Den russiske ambassadøren i Storbritannia mente hun var en skuespiller med realistisk sminke. Noen uker senere hevdet Visjegirskaja i et intervju med den russiske TV-kanalen Rossija-1 at hverken hun eller andre hørte noe luftangrep.

Bio-våpen

USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield anklaget allerede i mars Russland for å bruke møter i Sikkerhetsrådet til «å lyve og spre falsk informasjon» om biologiske våpen. Hun hevdet at dette kunne være ledd i så kalt falskt flagg-operasjon der Russland selv planla å bruke kjemiske/biologiske våpen i Ukraina. Eksperter sier at disse laboratoriene ikke benyttes til biologiske våpen, men derimot til å redusere risikoen for dødelig atomstråling.

Den russiske versjonen: Russland har gjentatte ganger i løpet av krigen anklaget Ukraina for å ha USA-støttede laboratorier som kan produsere biologiske våpen, og at Ukraina planlegger å detonere en «skitten» bombe på sitt eget territorium – med sikte på å anklage Russland for å sette i gang et taktisk atomvåpenangrep. Russlands FN-ambassadør hevder at de russiske styrkene har kommet over «en rekke dokumenter og beviser som viser den sanne natur til USAs og Ukrainas militære biologiske aktiviteter i Ukraina».

SOVJET-ROMANTIKK: Putin under en markering av at 80 år har gått siden slaget om Stalingrad.

Tyske stridsvogner

Den 25. januar 2023 ble det kjent at Tyskland hadde bestemt seg for å si ja til å sende Leopard-stridsvogner til Ukraina, som lenge hadde bedt om stridsvogner fra Vesten.

Den russiske versjonen: Vladimir Putin uttalte i forbindelse med 80-årsdagen for slaget i Stalingrad at «det er utrolig, men sant at vi igjen blir truet med tyske Leopard-stridsvogner med kors på».

MASSEGRAV: Rettsmedisinere undersøker lik i Izium.

Massegraver i Izium

Midt i september 2022 ble det funnet mange massegraver, inkludert en som inneholdt minst 440 lik, i skogene nær byen Izium etter at ukrainske styrker hadde tatt tilbake denne byen. Ifølge Human Rights Watch drev russerne med systematisk tortur i Izium.

Den russiske versjonen: Putins talsmann Peskov gikk hardt ut: – Det er løgn, og selvfølgelig kommer vi til å stå opp for sannheten i denne saken. Kyiv prøver seg med det samme scenarioet som med provokasjonen i Butsja. Statlige russiske media sammenlignet den vestlige fortellingen med «Goebbels-løgner» etter nazi-Tysklands propagandaminister.

ANGREP PÅ SIVILE: Var missilangrepet mot boligblokken i Dnipro et bevisst angrep på sivile?

Boligblokken i Dnipro

Den 14. januar 2023 traff et russisk missil av typen Kh-22 et nietasjes boligkompleks i byen Dnipro. 46 mennesker døde, av dem seks barn. 400 mennesker ble hjemløse. Ifølge både den ukrainske statsadvokaten og den ukrainske etterretningen var det et russisk luftregiment hjemmehørende i Shaikivka sto bak.

Den russiske versjonen: Det russiske forsvarsdepartementet tok ansvar for bombingen, men Putins pressetalsmann Peskov fastslo at russiske styrker aldri angriper boligblokker og at boligkomplekset trolig kollapset på grunn av ukrainsk luftvern. Det samme mente utenriksminister Sergej Lavrov.

HVEM STOD BAK: I september i fjor ble Nord Stream-ledningene utsatt for sabotasje.

Nord Stream-eksplosjonen

Den 27. september 2022 ble det registrert kraftige eksplosjoner ved Nord Stream-ledningene, som skulle frakte gass fra Russland til Europa. USA og NATO har kalt det sabotasje, men det har ikke kommet fram noen endelige konklusjoner om hvem som sto bak.

Den russiske versjonen: Gravejournalisten Seymour Hersh skrev i februar 2023 at amerikanske marinedykkere med norsk bistand plasserte sprengladninger ved gassledningen, noe USA og Norge benekter. Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov hevder at amerikanerne i hovedsak vedgår at USA sto bak eksplosjonene. I oktober anklaget det russiske forsvarsdepartementet Storbritannia for å stå bak.

REGIMETS FORKLARING: Russlands utenriksminister Sergej Lavrov har sammenlignet USA med både Hitler og Napoleon for å rettferdiggjøre krigen.

Vestens «proxy-krig»

NATO har siden 24. februar 2022, da invasjonen startet, levert stadig mer avanserte våpen til Ukraina. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg lovte på NHO-konferansen i januar tyngre og mer avanserte våpen til Ukraina og sa at våpen er veien til fred.

Den russiske versjonen: På sin årlige pressekonferanse den 18. januar 2023 sammenlignet utenriksminister Sergej Lavrov USA med både Hitler og Napoleon og sa at landet hadde gått til krig mot Russland i Ukraina. – USA har med Ukraina som stedfortreder, startet en krig mot vårt land med det samme målet: en endelig løsning på det russiske problemet, sa Lavrov.

Antall drepte soldater

Den ukrainske versjonen: Ukraina hevder at Russland har mistet mer enn 140.000 soldater i krigen. De går ikke ut med egne tall.

Den russiske versjonen: Moskva har ikke gått ut med tall på antall drepte russiske soldater.

Uavhengige versjoner: Det britiske forsvarsdepartementet mener at 40.000-60.000 russiske soldater og paramilitære har mistet livet i Ukraina-krigen. Inkludert skadde mener de Russland har mistet 200.000 menn og kvinner. Vestlig etterretning mener at det tilsvarende tallet for Ukraina er omtrent 100.000.

Vestens moralske forfall

Angrepene fra Putin og Russland mot «det moralske forfallet» i Vesten blir av vestlige eksperter sett på som et forsøk på å splitte ved at Putin knytter til seg folk som Viktor Orban i Ungarn.

Den russiske versjonen: Da Russland den 31. september erklærte kontroll over fire ukrainske regioner, holdt Putin en tale der han erklærte at Vesten har gått til en «en radikal fornektelse av moralske normer, religion og familie». – Ønsker vi her i landet vårt, i Russland, at det i stedet for mamma og pappa skal være «foreldre nummer én», «foreldre nummer to», «foreldre nummer tre» – er de helt gale? spurte Putin – og fortsatte med at «ønsker vi virkelig at perversjoner som fører til fornedrelse og utryddelse skal påtvinges barn på skolen? Å bli innprentet at det visstnok finnes andre kjønn enn kvinner og menn, og bli tilbudt en kjønnsbytteoperasjon? Ønsker vi alt dette for landet vårt og barna våre? For oss er alt dette uakseptabelt».