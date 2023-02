1 / 2 STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut i Bakhmut i Donetsk på tirsdag forrige neste fullskjerm STORE ØDELEGGELSER: Slik så det ut i Bakhmut i Donetsk på tirsdag

Etterretningsekspert om russisk offensiv: − De kan overraske

– Jeg tror russerne har mer å komme med, gitt det de har samlet opp av styrker, sier etterretningsekspert Tom Røseth.

Lenge har det blitt varslet en mulig russisk storoffensiv storoffensivOffensiv betyr angrep i forbindelse med at det snart er ett år siden Russland startet angrepskrigen i Ukraina.

Nå tyder mye på at den er i gang, forteller hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, Tom Røseth, til VG.

– Forflytningene styrkene har gjort nær fronten, og basene som er observert nær fronten, indikerer innledende fase på at en storoffensiv har startet, sier Røseth.

Mobiliseringen Mobiliseringen https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/Xb65Ex/slik-begrunner-russland-opptrapping-av-krigenav vernepliktige som Vladimir Putin innførte i høst ga ham rundt 300.000 ekstra soldater å sette inn i krigen.

Selv om tapene har vært store av disse mindre rutinerte soldatene som ofte sendes rett til fronten, så har det gitt Putin mer slagkraft, forteller etterretningseksperten.

– Jeg tror russerne har mer å komme med, gitt det de har samlet opp av styrker, sier han til VG, og utdyper.

– Personellmessig har de nå mer å gå på. Men det er klart at å angripe med infanteri infanteri Infanteri er den delen av en militær organisasjon som i hovedsak kjemper på bakken, altså til fotsuten god støtte av andre elementer, som pansrede kjøretøy og mer spesialiserte styrker, gir store menneskelige kostnader. Det ser vanskelig ut, men i krig er det alltid vanskeligheter. Så de kan overraske.

FØLGER KRIGEN: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets Stabsskole.

NATO: – Allerede sett starten

Denne uken siste døgnet har flere uavhengige kilder meldt om at offensiven er i gang.

– Vi har allerede sett starten. Vi ser at Putin nå sender inn tusener på tusener av soldater og aksepterer veldig store dødstall og store tap, men legger press på ukrainerne, sa generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato under en pressekonferanse mandag.

Russiske styrker har fått ordre om å rykke frem, skriver britisk etterretning i en oppdatering denne uken. Britene antyder at russiske styrker har fått ordre om å avansere i de fleste sektorene, men sier samtidig at russerne ikke har «samlet nok offensiv makt på noen av aksene til å utgjøre noe avgjørende effekt.»

Russland fyller opp med tungt utstyr og nytt personell i Luhansk- regionen, sier guvernør Serhiy Haidai onsdag, ifølge Reuters.

Den uavhengige russiske nettavisen Novaya Gazeta skriver at Vladimir Putin har beordret full kontroll over Donbas-regionen, altså fylkene Donetsk og Luhansk, innen utgangen av mars.

Den amerikanske tankesmien Institute for the Study of War skrev sist uke at Russland har tatt tilbake initiativet i Ukraina

Venter forsøk på gjennombrudd

Forsvarsekspert Røseth sier det er ved byen Kreminna i nærheten av Izium i Luhansk fylke, ved Bakhmut i Donetsk, og mot Vuhledar i Zaporizjzja at Russland nå har økt incentivet langs frontlinjene.

Der forventer man at det snart blir gjort forsøk på gjennombrudd, sier Røseth.

– Russland har godt med artilleri og mye folk, men de har mangel på trente offiserer og har mistet svært mange. Man kan si det har vært små seiere, men med høye kostnader, forklarer Røseth til VG.

Det er anslått at allerede i november hadde rundt 100.000 russiske soldater mistet livet eller blitt skadet, ifølge det amerikanske forsvaret, melder AP.

– Den russiske utfordringen er koordinering av de ulike styrkene. De opererer ukoordinert og da får du ikke den samlede effekten som koordinerte styrker har, sier Røseth.

Dette kommer til å fortsette å begrense de russiske angrepene slik at de ikke får den potensielle slagkraften det kunne hatt, mener Røseth.

– De lener seg på infanteristyrker som går inn og lider høye tap. Da blir styrkene raskere utmattet og må stoppe, hvile, og bli skiftet ut, forklarer etterretningslæreren.

ØDELEGGELSER: EN kvinne venter på at broren skal hentes ned fra den ødelagte leiligheten deres i Pokrovsk i Donetsk.

Nye stridsvogner

Ukraina har i det siste fått ytterligere våpenstøtte fra Vesten, og i januar ble det klart at vestlige land sender rundt 300 stridsvogner.

Norge har lovet å sende åtte stridsvogner til det krigsherjede landet. Flere av giverlandene estimerer at stridsvognene kan være på plass i Ukraina i mars eller april.

Pansrede kjøretøy er noe Ukraina har manglet, i tillegg til at de trenger en bedre luftverndekning, påpeker Røseth.

Men det nye utstyret vil kunne tas i bruk fort av ukrainske styrker, fordi stridsvognene ligner på kjøretøyene de allerede bruker.

Da stiller de sterkere mot et Russland som over tid har slitt med leveransene av utstyr, sier læreren ved Forsvarets Stabsskole.

– Ukraina har vist at de står imot russiske angrep på en god måte. Mine kilder i det ukrainske Forsvaret har stor tiltro til egne styrkers evne. Det er mulig at de gjør taktiske retretter for å hindre tap, men samtidig har etablert flere lag med forsvarsposisjoner, sier Røseth til VG.

ÅRSMARKERING: Vladimir Putin har sansen for merkedager. Her taler han på en konsert for åtteårsmarkeringen av annekteringen av Krim-halvøya, 18. mars i fjor.

Symbolikk

Onsdag ble det klart at det blir et ekstraordinært møte i Russlands overhus den 22. februar, melder russiske statlige nyhetsbyråer.

Tema for møtet skal være «innføring av lover om integrering av nye regioner i Russland».

Dagen før møtet skal president Vladimir Putin holde sin årlige tale til et felles møte for de to kamrene i nasjonalforsamlingen.

Etter å ha observert Putins krigføring i Ukraina i snart ett år, mener etterretningsekspert Røseth at det er grunn til å tro at symbolikken i at det er ett år siden invasjonen, er av vesentlig betydning for den russiske presidenten.

– Ja, jeg vil si det. Han ønsker jo å ha noe å skilte med – et mål på at det gjerne har vært en suksess, forklarer Røseth.

Man skal heller ikke overdrive effekten av ettårsmarkeringer fra russisk side, for det viktigste er å få en reell fremgang for dem på slagmarken, mener Røseth.

– Det er likevel en politisk involvering i kamphandlingene som gjør at datoene kan bli viktige. Det kan hende at makten i Russland lar tidslinjer gjøre at langsiktig krigføring blir suboptimal.