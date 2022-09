UTSATT: Inna bor i den ukrainske storbyen Kryvyj Rih, der russerne onsdag gjennomførte et angrep mot en viktig demning.

Inna (28) om livet under angrep: − Fløy en rakett over hodet mitt

I president Zelenskyjs flomrammede fødeby i Ukraina føler innbyggerne at de er en del av et «rakettlotteri». Hvem blir truffet neste gang?

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den ukrainske storbyen Kryvyj Rih ble onsdag åsted for det som så vidt ikke ble en gigantisk katastrofe:

Flere raketter kom i fryktelig fart mot demningen Karachun, og traff den på flere steder. Det var nære på at hele konstruksjonen brast, og den folkerike byen sto i fare for å bli oversvømt.

Kryvyj Rih er president Volodymyr Zelenskys fødeby og ligger i Dnipropetrovsk-regionen sentralt i landet. Ukrainske myndigheter var raske til å omtale det som et russisk rakettangrep. President Zelensky hevdet at Russland forsøkte å oversvømme byen.

Angrepet er bekreftet av norske mediers felles verifiseringsprosjekt Faktisk Verifiserbar, og ifølge tenketanken Institute for the study of war (ISW) var det trolig åtte krysserraketter som traff storbyen.

Torsdag melder innbyggerne i byen om nye rakettangrep.

En av dem er 28 år gamle Inna.

– Jeg så nettopp en rakett treffe i nærheten

– Jeg tar bilder til deg i lunsjpausen, skriver Inna, som ikke vil ha etternavnet sitt på trykk, til VG på Instagram.

Selv om krigen pågår med full styrke, er hun på jobb i en bank i Kryvyj Rih.

– Hvis vi hører en alarm, må vi slutte å jobbe og gå til bomberommet.

Hun befinner seg i byens sentrum, og ikke i området som ble hardest rammet. Men på videoene hun sender på vei fra jobb til et boligområdet kan man se at vannet stiger også der.

– Jeg så nettopp en rakett treffe i nærheten, skriver hun plutselig.

Samtidig, klokken 13 lokal tid, melder leder for Kryvyj Rihs militære administrasjon, Oleksandr Vilkul, på sin Telegram-kanal at det har vært et nytt missilangrep mot byen.

Noe senere melder han at den hadde truffet et industriområde, at skadene var alvorlige, men at det foreløpig ikke er meldt om døde.

Like etter klokken 16 melder han på ny om angivelige rakettangrep, og oppfordrer folk om å søke tilflukt i bomberom.

VG har foreløpig ikke ytterligere informasjon om disse hendelsene.

OVERSVØMT: Bildet er geoverifisert av VG til en bro over elven Inhulets på vestsiden av byen Kryvyj Rih, i retning demningen.

Unngikk så vidt katastrofe

Ifølge The New York Times unngikk Kryvyj Rih så vidt en katastrofe onsdag. Demningen hadde blitt skadet – men hullet var ikke enormt.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten (SBU) melder på sin Telegram-konto torsdag at de har åpnet etterforskning etter onsdagens rakettangrep.

– Handlingene er ikke annet enn krigsforbrytelser, uttaler fungerende SBU-leder Vasyl Malyuk.

– Russland er ikke i stand til å vinne på slagmarken, og er desperat etter å angripe sivile mål og kritisk infrastruktur.

Familien er evakuert

– Hvis det kommer et nytt angrep, kan det bli betydelige skader på sivil infrastruktur og bolighus, skriver Kyiv- og Kryvyj Rih-innbygger Roman Fedorchenko til VG på Facebook.

Roman Fedorchenko kjemper for Ukraina i krigen, men holder tett kontakt med venner og familie i Kryvyj Rih.

Han understreker at han for øyeblikket ikke er i byen, ettersom han er militærtjenestemann i den ukrainske hæren. Fedorchenko er imidlertid i tett kontakt med familie og venner som oppdaterer ham om situasjonen.

Over hundre hus er blitt oversvømt etter rakettangrepet på demningen, skriver Ukrainas statlige nødetater på Telegram torsdag.

Torsdag morgen la Fedorchenko ut dette bildet og skriver at det viser hagen hans i Kryvyj Rih:

UTENFOR VINDUET: Utsikten til Roman Fedorchenkos familie om morgenen 15. september.

– Familien min og vennene mine er evakuerte. Mennesker har dratt til skoler og sovesaler, andre har fått husrom hos venner, skriver han til VG.

Har åpnet etterforskning

Institute for the study of war (ISW) skriver at Inhulets-elven, som ble oversvømt, er viktig for Ukrainas motoffensiv langs grensen mellom Kherson og Mykolajiv, og at russiske styrker trolig angrep demningen for å ødelegge ukrainske flytebroer.

Men demningen er også viktig for Kryvyj Rihs innbyggere: For drikkevann, for industrien og som beskyttelse mot flom. Flere enn 5000 husholdninger er nå uten drikkevann, ifølge Fedorchenko.

– Russiske barbarer kan forårsake en katastrofe, det kan bli som en tsunami, skriver han til VG.

– Jeg håper alle får høre om de forferdelige terrorangrepene ukrainerne opplever. Russerne tester verden: «Hvis vi gjør dette, hva blir reaksjonen?» Og hvis det ikke blir noen reaksjon, vil det neste skrittet bli enda mer skremmende og blodig, fortsetter han.

Et lotteri om liv og død

28 år gamle Inna er ferdig på jobb i banken, og melder VG om en hverdag i krig:

– Jeg dro til elven for å vise deg den nåværende situasjonen, og i det øyeblikket fløy en rakett over hodet mitt og traff et steinbrudd i nærheten. Det var av sikkerhetsgrunner forbudt å filme like etterpå.

Når VG spør hvordan hun har det, svarer hun:

– Det går bra, jeg var litt redd ettersom faren min jobber i et steinbrudd i nærheten. Men han tok kontakt og alt er bra.

OVERSVØMT: Redningsmannskap evakuerer mennesker fra vannmassene onsdag kveld.

Krigen har nå vart i snart syv måneder. Inna skriver at hun «forsøker å takle» situasjonen og at hun må ta beroligende medisiner.

– Hver gang en rakett treffer, får man sjokk og frykter for sitt eget og sine nære og kjæres liv, skriver hun.

To av universitetsvennene hennes er allerede blitt drept i krigen, og svogeren har mistet beinet, sier hun.

– Det er faktisk et lotteri fordi du ikke vet hvor raketten vil lande denne gangen.

Inna synes ikke at hennes situasjon er ille – ennå. Hun påpeker at hun har en leilighet, en jobb og at alle slektningene er sammen med henne.

– Mange er i en mye verre situasjon.