17-årig menneskehandel-offer må betale 1,5 millioner

Pieper Lewis var 15 år da hun drepte en 37-årig mann hun hevder voldtok henne gjentatte ganger. – Jeg er en overlever, sa hun i retten og understreket at hennes historie er viktig.

Retten i Des Moines i Iowa i USA avgjorde tirsdag at den nå 17-årige jenta får fem års betinget fengsel, og må betale 150.000 dollar, rundt 1,5 millioner kroner, i skadeerstatning til familien hans.

Lokalavisen Des Moines Register skriver at det er opprettet en pengeinnsamling for Lewis som allerede dagen etter dommen falt skal ha samlet inn nok penger.

Offer for menneskehandel

Ifølge AP bestrider hverken politi eller påtalemakt at Lewis ble utsatt for menneskehandel og seksuelle overgrep. Men påtalemakten har hevdet at mannen som ble drept, 37-årige Zachary Brooks, sov da drapet skjedde, og derfor ikke utgjorde noen umiddelbar fare for Lewis.

Lewis hadde rømt fra mishandling hos en adoptivmor og bodde i gangen i en boligblokk da en 28-årig mann tvang henne til sexarbeid med andre menn.

Brooks skal ha vært en av disse mennene. Ifølge Lewis voldtok han henne gjentatte ganger i uken før drapet. Hun har forklart at 28-åringen i juni 2020 truet henne med kniv til Brooks leilighet. Etter at mannen voldtok henne på ny, tok hun en kniv fra nattbordet og stakk ham i et raserianfall.

Har tilstått drap

– Jeg tok et liv. Min intensjon den dagen var ikke å gå ut og ta noens liv. Jeg følte at jeg var utrygg og i fare, noe som førte til handlingene. Men det endrer ikke det faktum at jeg begikk et lovbrudd, sa Lewis ifølge BBC.

Brooks ble påført over 30 knivstikk og døde. I fjor erklærte Lewis seg skyldig i uaktsomt drap og overlagt legemsbeskadigelse. Lovbruddene har en strafferamme på ti år hver.

Risikerer 20 år i fengsel

Bryter Lewis betingelsene i dommen fra Polk County District, kan hun bli sendt i fengsel i 20 år.

Dommeren sa i retten at de etter loven i delstaten Iowa ikke hadde noe annet valg enn å idømme erstatning til den dreptes familie. Iowa har heller ikke lover som gir ofre for menneskehandel immunitet.

Vil fortelle sin historie

– Sjelen min er brent, men gløder fremdeles gjennom flammene. Hør mitt skrik, se meg gløde og se meg vokse. Jeg er en overlever, leste Lewis fra en uttalelse i retten.

Mens man vanligvis ikke publiserer navn på ofre for seksualovergrep, har Lewis ved flere anledninger samtykket til å stå frem med navn og fortelle sin historie.

– I dag vil min stemme blir hørt. Pieper Lewis’ historie har makt, innledet Lewis uttalelsen med.

Hun var tydelig berørt og skalv på stemmen. Hun snakket om tilgivelse og medfølelse med offerets familie.

– Min historie kan endre ting. Min historie har endret meg. Hendelsene som fant sted den forferdelige dagen, kan ikke endres, samme hvor mye jeg skulle ønske de kunne det (...) Jeg skulle ønske det aldri hadde skjedd (...) Men å si det kun er ett offer i denne historien, er absurd, forklarte 17-åringen.