KJEMPER FOR LIKESTILLING: Angela Rodríguez avbildet i årets 8. mars-tog i Madrid, sammen med Spanias likestillingsminister Irene Montero (til venstre).

Gjør kvinner mest husarbeid? Det skal Spania finne ut av

Spanias likestillingsdepartement har lansert en ny app. Den skal måle hvem som bruker mest tid på husarbeid.

Målet med appen fra regjeringen i Spania er å minske kjønnsforskjeller, skriver CNN.

– Det undersøkelsene forteller oss er at kvinner bruker mye mer tid på husarbeid enn menn, sier statssekretær Angela Rodríguez ved likestillingsdepartementet.

I appen kan alle i en husholdning legge inn hvor mye tid de bruker på husarbeid.

Det finnes allerede flere slike apper, også i Norge. Forskjellen er at det er regjeringen selv som har laget Spanias nye app.

– Faller nesten alltid på kvinner

Ifølge en undersøkelse fra Spanias nasjonale statistikkinstitutt, svarte 45,9 prosent av kvinnene at de gjør mest husarbeid. Kun 14,9 prosent menn svarte det samme, skriver CNN.

Rodríguez mener alle slags oppgaver kan regnes som husarbeid.

For eksempel er det åpenbart husarbeid å sette inn i oppvaskmaskinen etter middag.

VASKING: Spania vil finne ut av hvem det er som bruker mest tid på husarbeid.

Men hun påpeker at før middagen står på bordet, må noen planlegge, handle og lage maten.

– Alle disse oppgavene, denne mentale belastningen, faller nesten alltid på kvinner, sier Rodríguez ifølge CNN.

Skal være klar til sommeren

Den nye appen skal være klar innen sommerferien. Den kan brukes av par, men også foreldre og barn kan ha nytte av den, mener Rodríguez.

– Alle de som blir fornærmet av appen for husarbeid, blir egentlig fornærmet av muligheten for at de må begynne å gjøre sitt hjemme, skriver Rodríguez på Twitter.

CNN skriver at dette en del av et større arbeid fra Spanias regjering, som lovet å fokusere på likestilling da de vant i 2018.

