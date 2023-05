ØDELAGT: Bakhmut er totalskadet av krigshandlingene. Dette bildet er sendt ut av det ukrainske forsvaret.

Russland: Jakter sabotasjegruppe

Mens russiske leiesoldater seiret i kampen om «kjøttkvernen» Bakhmut, har Ukraina skutt mot russiske posisjoner bak frontlinjen. Nå melder begge sider at et angrep til støtte for Ukraina pågår inne i Russland.

Mandag har det kommet mange rykter om at ulike grupper som støtter Ukraina gjennomfører angrep inne i Russland, nær byen Belgorod.

Ifølge den ukrainske avisen Pravda er det gruppene Det russiske frivillige korpset og Frihet for Russland legionen som skal stå bak. Begge disse skal være russiske grupper som kjemper i grenseområdene, til støtte for Ukraina

Den siste gruppen skriver: «Hold deg hjemme, ikke motstå, og ikke vær redd; vi er ikke dine fiender. I motsetning til Putins zombier, skader vi ikke sivile og bruker dem ikke til våre egne formål».

– Jeg har sett disse meldingene, men det er fortsatt usikkert nøyaktig hva som skjer. Det finnes slike grupper som kjemper på ukrainsk side, men russerne kan også selv skape avledninger under falskt flagg, forklarer oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

En «ukrainsk sabotasjegruppe» har gjennomført angrep i det russiske fylket Belgorod, og Russlands president er orientert, melder russiske medier, gjengitt av NTB.

Tidligere mandag sa Belgorods guvernør at en sabotasje- og rekognoseringsgruppe fra den ukrainske hæren hadde tatt seg inn i fylket.

Russiske soldater forsøker å eliminere den ukrainske gruppen, hevdet guvernør Vjatsjeslav Gladkov videre. Ingen sivile er skadet, tilføyer Gladkov.

NÆR KAMPENE: Russiske missiler skytes mot Ukraina fra Belgorod tidligere i mai.

Ukrainas militære etterretningstjeneste hevder russiske borgere står bak den væpnede aksjonen i Belgorod mandag, ifølge det ukrainske mediet Hromadske.

President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge nyhetsbyrået Ria at presidenten er orientert om angrepene.

Russiske styrker forsøker å «jage ut og utslette» sabotasjegruppen, ifølge Peskov.

Ifølge Kreml har gruppen tatt seg inn i Russland for å «avlede oppmerksomheten» fra Bakhmut-slaget i Øst-Ukraina

FØRSTEHJELP: Ukrainske soldater får førstehjelp nær fronten i Bakhmut.

For i helgen ble slaget om Bakhmut feiret som en stor seier av russerne. Etter ni måneder med grufulle kamper, som har kostet tusenvis av soldater livet, har Russland omsider erobret byen.

Russerne kaller nå Bakhmut for Artjomovsk, som byen het under Sovjetunionen SovjetunionenSovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, forkortelse SSSR (engelsk USSR, fransk URSS), ofte feilaktig kalt Russland, var en tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionen ble opprettet 30. desember 1922 og oppløst 26. desember 1991. KILDE: SNL.

President Vladimir Putin har lovet utmerkelser til stridende som har utmerket seg i kampen.

For Jevgenij Prigozjin, den omstridte sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, er det stor prestisje: Også det russiske forsvarsdepartementet erkjenner at det er Wagner som har stått for de viktigste kampene.

Men har det kostet mer enn det smaker?

POSERTE: Slik feiret Jevgenij Prigozjin sjefen for leiesoldatgruppen Wagner, at Bakhmut skal være tatt av russerne.

Ja, mener Ydstebø:

– Det kan vise seg å ha null verdi for russerne. Ukraina har lokket dem inn i «kjøttkvernen», og de har ofret utrolig mye for å ta byen. Nå sitter de igjen med en grushaug.

Ydstebø viser til to utviklinger i forrige uke:

Først trakk russerne både spesialstyrker og noen av de sterkeste Wagner-avdelingene ut fra flankene i utkanten av Bakhmut. De ble erstattet av regulære styrker.

Ukraina reagerte raskt med å angripe de regulære styrkene og vinne viktige høydedrag nord og sør for Bakhmut. Den ukrainske viseforsvarsministeren Ganna Malyar sa det var rundt 20 kvadratkilometer.

Omringer russerne

– Det gir Ukraina muligheten til enten å avskjære eller omringe de russiske styrkene inne i Bakhmut, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj omtalte nederlaget slik i helgen:

– De smadret alt. Det er ingen bygninger igjen der. Bare en masse døde russere, sa han.

Ydstebø mener Bakhmut har symbolsk verdi, men liten taktisk og strategisk verdi.

– Det betyr at denne seieren har ledet russerne inn i en blindtarm. Byen ligger nede i et søkk, og nå er de russiske soldatene utsatt for ukrainsk artilleriild, sier Ydstebø.

I UTKANTEN: En ukrainsk soldat holder på hjelmen på toppen av et pansret kjøretøy utenfor Bakhmut.

Når kommer motoffensiven

Både den fryktede, russiske vinteroffensiven og den forventede, ukrainske våroffensiven har latt vente på seg grunnet kampene om Bakhmut.

– Den milde vinteren og våte våren, har gjort offensiver vanskelig å gjennomføre, men vi har sett tegn nå som kan tyde på at Ukraina forbereder sitt motangrep, sier Ydstebø.

Han peker på rapporter de siste dagene om ukrainske angrep med langtrekkende artilleri mot russiske installasjoner bak frontlinjen.

– Ukraina har beskutt kommandoplasser, ammunisjons- og drivstofflagre, jernbanelinje og troppekonsentrasjoner. Altså det Russland ville trengt for å holde forsyningslinjene oppe, sier Ydstebø.

– Jeg tror det er en oppkjøring, for å svekke den russiske muligheten til å stå imot. Men denne fasen kan vare lenge, utdyper han.