Kvinne tilkjent over 12,5 milliarder kroner i hevnporno-sak

En jury i Texas har dømt en mann til å betale 1,2 milliarder dollar i erstatning til ekskjæresten etter å ha spredd nakenbilder av henne.

Summen tilsvarer over 12,5 milliarder norske kroner.

Kvinnen saksøkte ekskjæresten i april i fjor for å ha spredd nakenbilder av henne på nettet for å «offentlig ydmyke» henne etter bruddet, skriver BBC og viser til en uttalelse fra advokatfirmaet som representerte kvinnen.

Firmaet hevder at ekskjæresten la ut bildene «for å påføre en kombinasjon av psykiske, voldelige og seksuelle overgrep».

Omfattende deling av bilder

Bildene, som kvinnen skal ha delt med mannen i løpet av forholdet, ble ifølge rettsdokumentene spredd på sosiale medier og pornonettsider uten kvinnens samtykke.

Mannen skal blant annet ha lastet opp bilder i en åpen Dropbox-mappe som han videre skal ha delt med venner og familie. På et tidspunkt skal han ha skrevet følgende til kvinnen:

«Du vil bruke resten av livet på å prøve og feile med å slette deg selv fra internett. Alle du kommer til å møte vil høre historien om deg og lete. God jakt.»

Mannen anklages også for å ha hatt tilgang til videoovervåkningen hos kvinnens mor, som han skal ha brukt til å spionere på ekskjæresten, skriver BBC.

Han møtte ikke opp i retten i Houston, Texas, da han ble dømt forrige uke, og det er ukjent om han var representert av noen advokat, skriver New York Times.

Håper dommen vil virke avskrekkende

Kvinnens advokat Bradford Gilde sier at han ikke forventet en utbetaling på hele 1,2 milliarder dollar, men at han håper det vil virke avskrekkende for andre.

– Juryens budskap er at hvis du gjør det til ditt oppdrag å emosjonelt ødelegge en person for resten av personens liv, så vil du stå overfor en dom som kommer til å ødelegge deg økonomisk for resten av ditt liv, sier Gilde til New York Times.

Gilde kaller denne type hevnporno-saker for en «nasjonal epidemi» i en uttalelse på firmaets nettsider.

– Erstatningsdommen gir D.L. (kvinnen, journ.anm.) tilbake hennes gode navn. Dommen er også juryens bønn om å øke bevisstheten om denne teknologidrevne nasjonale epidemien. Vi vil for alltid beundre D.L. sitt mot til å kjempe tilbake.

Minst 40 millioner mennesker hadde per 2019 rapportert om å være offer for bildebaserte seksuelle overgrep, ifølge den amerikanske advokatorganisasjonen «National Association of Attorneys General».

