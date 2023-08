FUNNET I LIVE: Ifølge indonesiske myndigheter viser bildet noen av de savnede som gjenforenes med vennene sine på øya Pinang, dit de var på vei da de kantret. Bildet er tatt tirsdag.

Funnet etter 36 timer på havet: «Hei pappa, jeg er i live»

Fire australiere og to indonesiere er funnet i live etter en storstilt leteaksjon på havet. Én person er fortsatt savnet.

«Hei pappa, jeg er i live. Trygg nå, elsker deg. Snakkes senere».

Peter Foote viser frem meldingen han fikk fra et ukjent, indonesisk telefonnummer tirsdag, to dager etter at sønnen Elliot ble meldt savnet på havet utenfor indonesiske Sumatra.

Sønnen var på vei til den private øya Pinang for å feire sin egen 30-årsdag sammen med 11 andre personer da en av to båter kantret under en storm søndag, skriver australske SBS.

Australierne var på en ti dagers surfetur til Indonesia.

Saken har skapt store overskrifter i australske medier, og både australske og indonesiske myndigheter har deltatt i søket etter de savnede.

LETTET FAR: Peter Foote snakker til pressen i Sydney.

Guiden Fifan fortsatt savnet

Da faren fikk sms-en tirsdag, var sønnen Elliots reisepartnere – Steph Weisse, Will Teagle, Jordan Short og to personer fra det indonesiske mannskapet – akkurat blitt funnet flytende på surfebrettene sine ute i havet.

Elliot var fortsatt savnet.

Kort tid etterpå ble imidlertid også han funnet. Han hadde padlet til land på en øy i nærheten for å skaffe hjelp.

– Han er dekket av utslett og kutt og sånne ting, langs hele kroppen, men han har det bra, sier Footes far Peter til ABC Radio.

Til kanalen ABC forteller Elliot om de dramatiske timene på havet:

– Da den første bølgen slo inn over oss, sa Jordie: «Ok folkens, dette kan være alvorlig. Hva trenger vi»?

Han forteller at de samlet sammen kniver, hodelykter, drikkevann og surfebrettene sine, som de kastet i vannet for å flyte på.

LETEAKSJON: Letemannskaper gjør seg klare den 15. august.

Båtens kaptein Yunardi Ardi sier til ABC at det var svært høye bølger da ulykken skjedde.

– Vi diskuterte og bestemte oss raskt for å svømme til nærmeste øy, forteller han.

Én person, den indonesiske guiden Fifan, er fortsatt savnet etter kantringen.

– Mine dypeste tanker går til Fifans familie, vår unge guide som var fylt av glede, og som er ikke er blitt funnet, skriver Elliot Foote på Instagram onsdag.

Til australske medier sier han at det var fryktelig ikke å vite om de andre vennene hans var i sikkerhet.

– Jeg visste ikke om de åtte vennene mine kom fram til øya søndag kveld før oss, eller om kjæresten min Steph, Will og Jordan hadde blitt funnet og reddet før meg, eller om jeg måtte ut der og lete etter dem.

Delstatsminister: – Fantastiske nyheter

Delstatsminister i australske New South Wales, Chris Minns, har delt et bilde av de fire australierne på sin X/Twitter-konto:

– Fantastiske nyheter fra Indonesia, disse fire australierne er funnet etter å ha vært savnet på havet. En stor takk til alle som deltok i søket. Dette må ha vært en svært tøff tid for Elliot, Steph, Will og Jordan, og også for familiene deres, skriver han.

