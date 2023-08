MOT MÅNEN: Luna-25 her fra oppskytningen mot månen den 11. august i år.

Russlands Luna-25 har krasjlandet på månen

Russlands første oppdrag på månen på 47 år gikk fryktelig galt, ifølge Reuters.

Kortversjonen Russlands romfartøy Luna-25 har krasjlandet på månen, under sitt første oppdrag til månen på 47 år.

Årsaken skal være at den russiske romorganisasjonen, Roskosmos, mistet kontakten med fartøyet.

Russland har konkurrert med India om å lande på månens sydpol. Sydpolen er interessant fordi jordsmonnet her kan inneholde vann. Vis mer

Russlands romfartøy, Luna-25, har krasjlandet på månen, melder det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det etter at den snurret inn i en ukontrollert bane, skriver Reuters.

Dette er Russlands første oppdrag på månen på 47 år. Russlands statlige romselskap, Roskosmos, sier at de mistet kontakten med fartøyet kort tid etter et problem dukket opp.

– Apparatet beveget seg inn i en uforutsigbar bane, og sluttet å eksistere som et resultat av en kollisjon med månens overfalte, sa Roskosmos i en uttalelse, ifølge Reuters.

Russlands siste oppdrag på månen var i 1976, med Luna-24. Luna-25 er på størrelse med en liten bil. Den ble sendt opp i verdensrommet 11. august.

Romfartøyet skulle, ifølge det statlige romselskapet, gjennomføre en myk landing på sydpolen til månen den 21. august.

Russland har konkurrert mot India om å lande på sydpolen til månen. Indias Chandrayaan-3 skulle nemlig lande der denne uken.

Også Kina og USA har avanserte måneambisjoner.

Månens sydpol er av stor interesse for forskere. De tror nemlig de permanent skyggelagte polarkratrene kan inneholde vann. Det frosne vannet kan i fremtiden bli gjort om til luft og rakettdrivstoff.

– Luna-25 var opprinnelig et samarbeid med Europeisk romorganisasjon (ECA), men dette ble avbrutt som følge av krigen. Russland har dermed bygget noe selv, som ECA skulle ha bygget, sier fagsjef ved Norsk romsenter Pål Brekke til VG.

Det er foreløpig vanskelig å si om det kan ha vært medvirkende til krasjlandingen.

– Det er ganske komplisert å lande på månen, og det er alltid vanskelig å lande på en annen planet. På mars har nær halvparten av alle romsonder krasjlandet eller andre ting, sier Brekke.

Grunnen til at mange land nå ønsker å reise til sørpolen av månen, er at det er funnet is i jordsmonnen, som betyr at det er mulig å hente ut vann, forklarer han.

– Det virker som at både Kina, Russland og USA ønsker seg tilbake til månen, du ser litt av det samme som på 60-tallet da man ville være først.

– Man kan jo ikke bli først igjen, men det er lenge siden folk har vært der, og det er større interesse på grunn av det er funnet nye ressurser der.

