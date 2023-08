De utfordret Putin - nå er de døde

27. februar 2015:Den Putin-kritiske politikeren ble drept på åpen gate i Moskva. Russiske myndigheter pågrep fem tsjetsjenere mistenkt for drapet – den sjette ble drept under arrestasjonen. En av dem innrømmet å ha blitt betalt 15 millioner rubler for leiedrapet. Overvåkningskameraene i området skal ha vært nede i lengre tid, på grunn av «tekniske problemer», forklarte myndighetene. En europeisk rett har konkludert med at Russland ikke gjorde noe videre etterforskning i saken skriver Washington Post