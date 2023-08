I TYKT OG TYNT: Trump har mange lojale støttespillere i den amerikanske befolkningen. Flere av dem møtte opp utenfor fengselet i Atlanta.

«Arrestert» og løslatt på 15 minutter: Nå er Trump historisk

ATLANTA, GEORGIA (VG) Trump-tilhengere ventet i timevis utenfor fengselet i Fulton fylke. «De har åpnet Pandoras eske», advarer kongresspolitiker Marjorie Taylor Greene.

Kortversjonen Den tidligere presidenten Donald Trump er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet i Georgia i 2020.

Trump meldte seg natt til fredag ved det beryktede fengselet i Fulton fylke i Georgia, der det ble tatt fingeravtrykk og mugshot. Vis mer

Gatene utenfor det beryktede fengselet i storbyen Atlanta var sperret av med politibiler i alle retninger natt til fredag norsk tid. I luften surret helikoptrene. Snart ville han alle ventet på ankomme.

Donald Trump. Den første tidligere eller sittende presidenten i USAs historie som er tiltalt i en straffesak. Og den første til å stille opp på mugshot.

Greene til VG: – Hva ville du følt?

Midt i mylderet dukket den svært omstridte kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene opp for å snakke med pressen.

Hun er en av Trumps trofaste støttespillere, og ble en stund kalt «den nye Trump».

– Hva synes Trump om situasjonen og tiltalen i Georgia?

– Hva ville du følt hvis du ble arrestert? spør Greene kjapt tilbake på VGs spørsmål.

– Han kommer til å vinne, sier hun overbevist, og sikter til både de fire tiltalene mot Trump og selve presidentvalget.

Ifølge Greene er det bare rett og rimelig at Trump gjorde det han gjorde. «Det er ikke noe galt i å beskytte valgresultatene våre», som hun sier.

– President Trump burde ikke bli arrestert for å si at valget var stjålet. Ingen er hevet over loven, men statsadvokat Fani Willis er heller ikke det. Jeg kan ikke vente med å se henne der inne.

– Nå har de åpnet Pandoras eske.

Trump: – Verre enn du kan forestille deg

Trumps bilkortesje ankom omsider fengselet, og han forsvant inn bak piggtrådgjerdene. Her avga han fingeravtrykk, stilte til en rask helsesjekk, og ble avbildet.

Etter rundt 15 minutter bak murene, ble ekspresidenten løslatt.

Like etterpå ble mugshot-et delt av sheriffen i Fulton:

Trump skal ha rukket å få et inntrykk av fengselet:

– Det er verre enn du kan forestille deg. Det er voldelig. Bygningen faller fra hverandre. Bare i år har syv innsatte dødd i det fengselet, skriver Trump i nyhetsbrevet sitt.

– Å se den tredje verden i det fengselet gjorde meg enda mer fast bestemt på å stille som president og redde landet vårt fra permanent forfall.

Mens Trump fløy hjem fra fengselet, hadde kampanjen hans allerede trykket opp T-skjorter med mugshot som støttespillere kunne «få gratis» dersom de støttet Trump med 47 dollar.

Tiltalt etter mafia-lov

Trump er tiltalt for å ha forsøkt å endre valgresultatet i Georgia i 2020.

Demokratenes Joe Biden vant den viktige delstaten med knepne 11.779 stemmer. Trump mener på sin side at valget «ble stjålet» fra ham.

Telefonsamtalen som plager Trump: «Du må finne 11.800 stemmer!»

18 andre er tiltalt i saken i Georgia, under den såkalte «mafiaboss-paragrafen».

– Grusomt urettferdig

De tre lokale vennene Caleb Oliver (20), Mary (20) og Ronan (19) har slått seg ned for å følge sirkuset ved fengselet.

– Jeg tror alle tiltalene blir droppet, ingen av de er grundige nok. Det finnes faktisk bevis på at valget ble rigget, mener Oliver.

Livet var bedre under Trump, synes de tre. Da var mat og bensin billigere enn det er nå, og de høye prisene er Bidens skyld – og litt Putin, mener de.

Alexses Gupton (42) hadde tatt med seg døtrene Sally (14) og Naomi (1,5) etter skolen og kjørt halvannen time for å rekke Trump-fengslingen.

– Vi er veldig lei oss, og vi synes det grusomt urettferdig. Å stille spørsmål om et valgresultat og be om omtelling er fullt lovlig. Demokratene er redde for Trump, for han er ikke en vanlig politiker.

Mener de andre er hjernevasket

Nick (43) fra Atlanta er blant mindretallet av de oppmøtte velgerne utenfor fengselet som ikke støtter Trump.

– Jeg stusser over at alle disse fortsatt støtter ham. De må være hjernevasket.

43-åringen sier han håper Trump får en rettferdig rettergang, og at «rettferdigheten vil seire».

– Trump og hans folk har forsøkt å stjele et valg, og stjele stemmer i Georgia. Det er vanskelig å komme seg unna så klare bevis.