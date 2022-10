ANGRER IKKE: Russlands president Vladimir Putin sier han ikke angrer på den såkalte spesialoperasjonen i Ukraina.

Putin: Mobiliseringen nærmer seg slutten

Den delvise militære mobiliseringen i Russland vil være over innen de to neste ukene, sier landets president Vladimir Putin under en TV-sendt tale fredag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Putin forteller videre at det ikke er ytterligere planer for mobilisering i landet. Den russiske presidenten gir også et sjeldent innblikk i hvorfor han startet den delvise mobiliseringen og innrømmer at Russland sliter med å holde frontlinjen.

– Det er umulig å holde frontlinjen ved å bare bruke tjenestemenn under kontrakt, det er derfor vi annonserte mobiliseringen, sier Putin, ifølge Reuters.

Putin forteller videre at 16.000 mobiliserte soldater allerede utfører militære oppgaver. Noen av dem er få mil fra norskegrensen.

Angrer ikke

Det er nå ni måneder siden russiske styrker begynte sitt forsøk på å invadere Ukraina. Siden da har Ukraina slått Russland tilbake, som til gjengjeld har annektert flere fylker av landet.

Mandag beordret Putin luftangrep mot Ukraina, og flere byer ble truffet av missiler og droner. Rundt 20 døde og 100 ble skadet.

På spørsmål om han angrer på noe, svarer Putin kontant «nei».

– Det som skjer i dag er ubehagelig, men det er det riktige, sier han.

Mobilisering til gravene

Det var den 21. september Putin annonserte den delvise militære mobiliseringen i landet, som skulle tilføre 300.000 nye soldater til Russlands styrker.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa i ettertid at den russiske opprustningen var «mobilisering til gravene».

Putins mobilisering gikk ikke så bra som den russiske presidenten hadde håpet.

I tiden etterpå var det flere sabotasjeaksjoner mot verkekontorer i landet, og mange menn i stridsdyktig alder forlot landet.