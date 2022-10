INTENS JAKT: Sporene etter Tove (21) snevres inn. Politiet har sporet telefonen hennes til Nord-Vetlanda og beslaglagt overvåkningsopptak.

De siste sporene etter Tove (21)

Den intense jakten etter Tove (21) fortsetter. – Det er ufattelig. Hun er verdens søteste, sier kjærestens mor.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lørdag kveld besøkte den rødblonde, 160 centimeter høye 21-åringen nattklubben Nöyet i Vetlanda i Sverige sammen med to unge kvinner.

Dagen etter ble Tove meldt savnet, da ingen klarte å få kontakt med henne. Mandag ble de to kvinnene pågrepet, mistenkt for bortføring.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet skal politiet ha sikret seg flere overvåkningsfilmer fra natten.

De skal også ha peilet inn Toves telefon i nordvestre del av Vetlanda, der søkingen foregikk torsdag.

Politiet etterforsker nå spor som viser at Toves telefon befant seg i den ene av kvinnenes hjem tidlig søndag morgen. Det skriver Expressen.

Avisen skriver også at naboer til denne leiligheten skal ha hørt lyder derfra på dette tidspunktet.

LETER: Fem dager etter at Tove forsvant pågår letingen fortsatt for fullt.

Kjæreste

Tove har vært kjæreste med en gutt fra hjemstedet i halvannet år. Aftonbladet har snakket med guttens mor, som sier at sønnen selv ikke orker å uttale seg.

Moren Cathrin forteller at det unge paret har pleid å være mye hjemme hos dem, men at sønnen nylig kjøpte en leilighet i Vetlanda, som ligger i Småland, sørøst i Sverige.

– Jeg har ikke hørt snakk om at hun skulle hatt noen uenigheter med disse jentene eller noen andre. Alt er for meg helt ufattelig. Hun er verdens søteste, sier Cathrin.

– Vi har så god kontakt, så om det hadde vært snakk om noe alvorlig, med trusler eller lignende, så hadde jeg nok fått greie på det, sier hun.

FRIVILLIGE: Frivillige i Missing People deltar i søket etter Tove (21) sammen med politiet og redningstjenesten.

Ved tolvtiden på natten skal de tre kvinnene ha blitt observert inne på nattklubben Nöyet.

Omtrent kvart over tolv snakket Tove med barsjef Linus Svensson.

– Vi satt ved et bord i cirka 10 minutter. Hun lette etter en venninne og spurte flere ganger om jeg hadde sett jenta, har Linus Svensson fortalt til Aftonbladet.

Barsjefen oppfattet ikke at det var noe spesielt med Tove, bortsett fra at hun virket litt urolig for venninnen.

– Hun satt fortsatt ved bordet da jeg gikk, sier han til avisen.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet skal Tove senere ha blitt observert på McDonalds som ligger et par hundre meter fra nattklubben.

De to kvinnene, som ble varetektsfengslet torsdag formiddag, er i likhet med Tove fra Vetlanda og skal være bekjente av henne.

Til tross for den store leteinnsatsen fra politi, redningstjeneste og frivillige fra Missing people, er Tove fortsatt ikke funnet, fem dager etter at hun forsvant.

De to mistenkte kvinnene nekter for å ha noe med forsvinningen til Tove å gjøre.

– Min klient nekter, det er alt jeg har å si, sier Maria Birkhammar, som er advokat for en av kvinnene.