FORSVUNNET: – Dette er en veldig uvanlig sak, sier kriminolog og forfatter Leif GW Persson.

Tove (21) savnet: Mistenkt har fortalt om krangel før forsvinningen

Over en uke har gått uten et livstegn fra svenske Tove (21). De to mistenkte kvinnene kommer snart til å snakke, tror Leif GW Persson.

– De har sikkert noe å fortelle, ellers hadde de ikke blitt arrestert med skjellig grunn til mistanke, og det bør nok komme frem ganske snart, sier den kjente kriminologen og krimforfatteren til svenske TV4.

Lørdag kveld besøkte Tove (21) nattklubben Nöjet på sitt hjemsted Vetlanda i Sverige sammen med to unge kvinner, som er bekjente av henne og fra samme sted.

Dagen etter ble den rødblonde, 160 centimeter høye kvinnen meldt savnet, da ingen klarte å få kontakt med henne. Mandag ble de to kvinnene pågrepet, mistenkt for bortføring.

Kranglet

En av de to kvinnene skal, før hun ble arrestert, ha fortalt sine venner at hun og Tove begynte å krangle, rapporterer P4 Jönköping, som har snakket med flere personer i kvinnenes bekjentskapskrets. Kvinnen skal imidlertid ha forklart at de ordnet opp senere, ifølge Aftonbladet.

TOVES SYKKEL: Politiet etterlyser personer som har tips om Toves sykkel.

Tove og venninnen skal ifølge radiokanalens kilder ha forlatt utestedet sammen. De samme opplysningen har Viaplays svenske krimserie Efterlyst.

Tove skal da ha hatt med seg sin sykkel. Den ble funnet søndag, låst og lent mot en vegg på en adresse i Vetlanda.

Til TV4s Nyhetsmorgon sier Leif GW Persson at omstendighetene omkring forsvinningen er helt unike, og sikter til at det er to unge kvinner som er arrestert.

Uvanlig sak

– Det er uvanlig. Det bryter med mønsteret, og når mønsteret bryter, faller all min statistikk som jeg pleier å bygge mine konklusjoner på. Det finnes lite å sammenligne med, og da blir det usikkert, sier han.

Dersom det virkelig dreier seg om en kriminell handling, er også Persons teori at det startet med en krangel mellom kvinnene den aktuelle natten.

– Men jeg vil ikke utelukke at det finnes alternative forklaringer, med tanke på de personene som sitter arrestert, sier han.

At Tove holder seg unna frivillig er et alternativ han ikke utelukker.

– Med tanke på hvem som er arrestert, så kan jeg for en gangs skyld ikke utelukke det, sier han til TV-kanalen.

LETEAKSJON: Tove er fortsatt ikke funnet, over en uke etter at hun forsvant.

Overvåkningsfilm

Ifølge opplysninger til Aftonbladet har politiet sikret seg flere overvåkningsfilmer fra natten. De skal også ha peilet inn Toves telefon i nordvestre del av Vetlanda.

Politiet etterforsker spor som viser at Toves telefon befant seg i den ene av kvinnenes hjem tidlig søndag morgen, har Expressen skrevet.

SØK: Mannskap fra redningstjenesten leter også etter 21-åringen i vannet i Vetlanda.

Tove har vært kjæreste med en gutt fra hjemstedet i halvannet år. Aftonbladet har snakket med guttens mor, som sier at sønnen selv ikke orker å uttale seg.

Moren Cathrin forteller at det unge paret har pleid å være mye hjemme hos dem, men at sønnen nylig kjøpte en leilighet i Vetlanda, som ligger i Småland, sørøst i Sverige.

– Jeg har ikke hørt snakk om at hun skulle hatt noen uenigheter med disse jentene eller noen andre. Alt er for meg helt ufattelig. Hun er verdens søteste, sier Cathrin.

STORT SØK: Lørdag og søndag søkte et hundretalls mennesker fra Missing People i Vetlandaområdet, men søket ga ingen resultater.

Omtrent kvart over tolv natt til søndag snakket Tove med barsjef Linus Svensson på nattklubben Nöjet.

– Vi satt ved et bord i cirka 10 minutter. Hun lette etter en venninne og spurte flere ganger om jeg hadde sett jenta, har Linus Svensson fortalt til Aftonbladet.

Barsjefen oppfattet ikke at det var noe spesielt med Tove, bortsett fra at hun virket litt urolig for venninnen.

De to mistenkte kvinnene nekter for å ha noe med forsvinningen til Tove å gjøre.

– Min klient nekter, det er alt jeg har å si, sier Maria Birkhammar, som er advokat for en av kvinnene.