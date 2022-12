PÅ REISE: Volodymyr Zelenskyj skal ifølge amerikanske medier besøke Washington D.C. onsdag. Tirsdag besøkte han Bakhmut på frontlinjen i Donetsk.

Medier: Zelenskyj reiser til USA på onsdag

Amerikanske medier melder at Volodymyr Zelenskyj skal besøke Washington D.C på onsdag. Det blir i så fall den ukrainske presidentens første utenlandsreise siden starten av krigen.

Det melder nettavisen Axios , Punchbowl News, The Hill og Fox News-korrespondent Chad Pergram.

Axios skriver at Kongressen forbereder seg på holde en samling med både Representantenes hus og Senatorene.

– Fox blir fortalt at Ukrainas leder, Volodymyr Zelenskyj, fysisk kommer til Capitol Hill i morgen kveld for et møte, skriver Chad Pergram på Twitter.

Zelenskyj har blitt i Ukraina siden kriget starten 24. februar, og besøket til USA vil da være første gang han reiser utenlands.

Punchbowl News skriver at de har informasjonen fra ni kilder som er kjent med besøket, men melder at besøket likevel kan bli avlyst på grunn sikkerhetshensyn.

The Hill skriver at besøket kommer etter at Ukraina har advart om at Russland planlegger å «fornye» en storskala bakkeinvasjon.

Nancy Pelosi, leder i Representantens hus skrev i et brev sine kollegaer tidligere tirsdag og oppfordret dem til å være fysisk til stedet under et møte onsdag kveld.

– Vær gjerne til stedet for et veldig spesielt fokus på demokratiet onsdag kveld, skriver i brevet.

Det er ikke kjent om det er besøket fra Zelenskyj hun refererer til.

Meldingen om det potensielle møtet kommer samme dag som at USA lanserte at de vil gi 45 milliarder dollar i nødmidler til Ukraina, melder avisen The Hill. Dette tilsvarer rundt 432 milliarder kroner.