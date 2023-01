Se dokumentaren «Ithaka»: Assange-familiens

Mens Julian Assange sitter isolert i høysikkerhetsfengsel i London, kjemper faren John og kona Stella for hans liv, ære og frihet. De mener det er urimelig at han risikerer 175 år i fengsel for å ha avslørt krigsforbrytelser.

