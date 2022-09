PRESIDENT: Vladimir Putin under en tale til utenlandske ambassadører i Kreml tirsdag.

Ukrainas mest kjente forfatter: − Så lenge Putin er i live, får vi ingen slutt på krigen

FREDRIKSTAD (VG) Ukrainas mest kjente forfatter tror uansett ikke krigen slutter før Vladimir Putin (69) er borte.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Mobilisering eller ikke betyr ikke all verden, tror Andrej Kurkov (61), som er i Norge for å markedsføre sin bok «Dagbok fra en invasjon».

Det er her han ser nyhetene om en delvis russisk mobilisering med 300.000 nye soldater og «folkeavstemninger» i fire ukrainske regioner om å bli en del av Russland.

– Putins tanke er nok å innlemme de ukrainske områdene i Russland, og dermed kan han si at det er Russland som skal forsvares i Ukraina, tenker forfatteren høyt.

– Så lenge Vladimir Putin er i live og folkene rundt ham er der, får vi ingen slutt på krigen, ingen våpenhvile, ingen enighet. Da fortsetter problemene, sier han når VG treffer ham på Litteraturhuset i Fredrikstad.

– Putin vil fjerne Ukraina fra kartet. Han snakker allerede som om Ukraina ikke eksisterer. Han vil gjerne være en i russisk historie som gjør Russland stort igjen.

– Hva tror du om støtten han har blant russerne?

– Han har stor støtte. Russerne har valgt ikke å være fri, men å ha en sterk leder. Stabilitet er viktigere enn frihet for dem.

FORFATTER: Andrej Kurkov er i Norge, der han markedsfører sin bok «Dagbok fra en invasjon».

– Er den vanlige russer også ansvarlig for det som skjer?

– Alle som har stemt på ham, er ansvarlig. Selvfølgelig. Da de stemte for Putin og hans parti, stemte de for denne krigen. Og for de andre krigene som Russland har ført under krigen. De skjønner ikke at de har gjort Russland svakere. Putin er ikke så mektig lengre.

– Hvordan ser han på Ukraina?

– Han mener at Ukraina svek Russland ved å gå mot vest. I hans bilde svek Ukraina Russland og Sovjetunionen. Han mener at alle som var en del av Sovjetunionen, skal holde sammen med Russland - under Moskvas kontroll.

– Forventer du en langvarig krig?

– Ja, men det kommer an på hvem som kommer etter Putin. Putin vil aldri gi opp og aldri innrømme en feil.

– Hva tenker du om det Putin har sagt om Ukraina i denne krigen?

– Jeg vet ikke om Putin husker hva han har sagt.

Fra forsiden på Kurkovs bok på norsk. Bildet er fra episoden i starten av krigen, der ukrainske soldater ba flaggskipet «Moskva» «dra til helvete». Og 14. april ble «Moskva» senket.

– Hva mener du?

– Først sa han at ukrainere og russere var brødre som nasjoner. Så sa han at Ukraina og Russland var én nasjon. Og før krigen sa han at ukrainerne ikke eksisterer - de er russere som ikke vet at de er russere.

– Ble du overrasket over invasjonen?

– Ja, jeg forventet at det skulle eskalere og at det skulle bli mer krig i øst, men jeg hadde ikke trodd at det skulle bli en fullskala krig.

Født i Russland

– Kan Ukraina vinne?

– Ja, seier for Ukraina vil være frigjøring av hele landet.

– Inkludert Krim?

– Inkludert Krim.

Andrej Kurkov er født i St. Petersburg av to russiske foreldre, men de flyttet til Kyiv allerede da han var to år gammel.

– Jeg lærte ukrainsk da jeg var 14 år, forteller han.

– Jeg har en roman som ikke er sluttført, men jeg la den bort den 24. februar.

Telefonen hans ringer. Vi overhører at han sier «er alt bra i Kyiv?». Det viser seg at han har to barn som bor i den ukrainske hovedstaden. Selv har han ikke vært der på flere måneder, men skal snart tilbake.

– Er du overrasket over enheten blant ukrainerne etter invasjonen?

– Nei! Fordi ukrainerne er individualister. Alle er uavhengige av hverandre, men faren nå samler landet. Alle er redde for å miste uavhengigheten. I Ukraina kan du ikke ha sensur, du kan ikke innføre et regime som Putin i Russland. Folk vil umiddelbart stå opp mot dette.

– Putin-regimet ikke mulig i Ukraina

– Et Putin-regime vil ikke være mulig i Ukraina?

– Nei, Viktor Janukovitsj prøvde det, og fikk hjelp av Putin. Det er derfor han er i Moskva og ikke i Ukraina nå.

– Fryktet du at Kyiv ville falle i krigens første dager?

– Jeg fryktet det, for jeg var overrasket over hvor raskt sør-Ukraina ble okkupert og hvor nærme de kom Kyiv.

– Stemte du for Volodymyr Zelenskyj i valget?

– Nei, jeg er ingen Zelenskyj-tilhenger. Jeg vil ha profesjonelle politikere, ikke folk fra showbusiness, fra en tv-kanal som tilhører en oligark. Og han henter inn venner som ikke har politisk eller økonomisk erfaring.

– Ikke Zelenskyj-tilhenger

– Hvordan har han håndtert krigen?

– Han har håndtert krigen veldig bra, men nå er det Zelenskij 2.0. Jeg venter å se Zelenskyj 3.0 etter krigen.

– Kunne du se for seg før 2014 at det ble et så dårlig forhold mellom ukrainere og russere?

– Før 2014 - nei! Men etter 2014 har det vært et dårlig forhold. Selv slektninger kunne ikke snakke med hverandre. Før 2014 var det aldri noe problem.

– Putin sier at Ukraina aldri var noen stat før Lenin skapte republikken på 1920-tallet?

– Putin vet godt at den ukrainske kosakkstaten eksisterte før 1654. Ukraina eksisterte i middelalderen. Det finnes ukrainsk litteratur fra tidlig 18. århundre.