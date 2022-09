Gisseldrama i bank i Georgia er over

Alle som ble holdt som gisler av en mann i en bank i Georgia, ble tirsdag kveld satt fri.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I alt 14 personer ble i flere timer holdt som gisler i en filial av Bank of Georgia i landets nest største by Kutaisi. Innenriksdepartementet opplyste tirsdag kveld at alle er satt fri, og at gisseltakeren er pågrepet.

Det georgiske innenriksdepartementet skrev tirsdag på sine nettsider at en bevæpnet person hadde brutt seg inn i en bankfilial og tatt 12 personer som gisler for å få løsepenger.

Ifølge avisen hadde han plassert bomber i bygget, og truet med at de skulle gå av innen 90 minutter.

De skriver at mannen krevde blant annet 2 millioner dollar, en varebil, et helikopter og et russisk flagg.

På videoer delt i sosiale medier, som skal vise deler av en live-stream fra innsiden av banken, kunne man se en maskert person i kamuflasjeklær. På veggen var det festet to gjenstander med ledninger og blinkende lys.

Gisler har fortalt at mannen krevde 2 millioner dollar i løsepenger, og at han etter eget utsagn hadde plassert bomber ved inngangsdøra. Han var maskert og kledd i militæruniform.

I oktober 2020 tok en mann 43 gisler i en annen filial av Bank of Georgia i byen Zugdidi. Han satte alle gislene fri og kom seg unna med et ukjent beløp i kontanter. Han er fortsatt ikke pågrepet.