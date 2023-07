Nordmann dømt for overgrep mot mindreårige jenter i Spania

En norsk mann i 50-årene har blitt dømt til fem og et halvt års fengsel for flere overgrep mot to jenter under 16 år på Gran Canaria.

Overgrepene skal ha foregått over flere år, mellom 2012 og 2015, og ett i 2017, ifølge dommen fra provinsretten i Las Palmas.

Mannen nektet straffskyld.

Canariavisen omtalte saken først.

Ifølge dommen skal overgrepene mot begge jentene ha funnet sted mens de overnattet i leiligheter han disponerte.

Den ene jenta har forklart at mannen kom inn på rommet der hun skulle sove og befølte henne ved flere anledninger mellom 2012 og 2015.

Den andre jenta har forklart at mannen kom inn på rommet mens hun sov en natt i 2017 og befølte henne.

Begge jentene var under 14 år gamle da overgrepene skal ha startet.

Ifølge påtalemyndigheten fortalte den yngste jenta til den eldste at noen hadde tatt på henne. Da den eldste jenta fulgte opp med å spørre om det var mannen som nå er dømt, og fikk bekreftet det, skal hun selv ha innsett hva hun hadde blitt utsatt for.

I retten hevdet mannens forsvarer at jentenes historier var falske, og at de ble påvirket av hverandres historier.

VG har forsøkt å kontakte mannens forsvarer, men har foreløpig ikke fått svar.