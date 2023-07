Donald Trump under et arrangement i Iowa 7. juli.

Trump sier han er informert om at han er mål for etterforskningen av Kongress-stormingen

Donald Trump kommer med påstanden på sin egen plattform Truth Social.

USAs tidligere president, Donald Trump, skriver at han søndag kveld mottok et brev vedrørende saken fra spesialetterforskeren Jack Smith, som leder justisdepartementets etterforskninger av Kongress-stormingen og av Trumps dokumenthåndtering.

– Og han ga meg en veldig kort varsel på fire dager om å melde meg til juryen, som nesten alltid betyr arrestasjon eller anklage, skriver Trump.

Han hevder at det i brevet sto at han er mål for etterforskningen av Kongress-stormingen 6. januar 2021.

Det er snakk om et såkalt «target letter», som ofte sendes til personer som er i ferd med å bli tiltalt av en storjury i føderale straffesaker. Trump fikk et lignende brev fra justisdepartementet før tiltalen i dokumentsaken, skriver CNN.

Den gang kom tiltalen dagen etter. Trump ble i juni tiltalt for brudd på USAs spionasjelov fordi han tok med seg graderte dokumenter fra tiden som president hjem til boligen i Florida. Han nekter straffskyld.

