Dramatiske scener fra Rhodos: Her kjemper de mot flammene

Brannvesenet kjemper forgjeves mot flammehavet, som har slukt boliger, butikker og hoteller.

Søndag formiddag brenner tre fronter aktive fronter ukontrollert på dag seks av skogbrannene på Rhodos.

En ti kilometer lang brannfront stormer nå mot den lille landsbyen Asklipio.







Nå frykter brannvesenet at brannen vil forverre seg ytterligere de neste timene.

Mer enn 30.000 turister og innbyggere er hittil blitt evakuert det siste døgnet, ifølge lokalavisen Pro News.

IKKE KONTROLL: Brannen beveger seg stadig mot landsbyen Asklipio. EVAKUERER: Det jobbes på spreng med å frakte personer på Rhodos i trygghet. IKKE KONTROLL: Greske myndigheter har bedt om internasjonal hjelp til å få bukt med flammene.

I en video greske myndigheter har delt, kjemper brannvesenet mot flammene.

Noen meter unna flammehavet kjemper brannkonstabelen forgjeves mot havet av rødt.

– Gå bort, gå vekk! roper en på stedet.

CNN Greece skriver at flammene har slukt hoteller, butikker og boliger i Kiotari.

Hotellet ble lørdag slukt av flammene.

Gikk en mil til fots

VG har snakket med flere norske turister som beskriver kaos og mangelfull informasjon på den greske ferieøya. Blant annet skal flere ha måtte ta bena fatt da evakueringsvarslet kom.

Thomas Harnes er på ferie med samboeren og sine to barn på elleve og ni år. Han sier at de fikk et evakueringsvarsel lørdag i 13-tiden.

– Vi dro ned på stranden da varselet kom og ventet der i rundt en time. Da så vi brannen rundt 500 meter unna, sier han.

EVAKUERT: Storm, Michelle og Thomas Harnes.

Transport ble ordnet av lokale hoteller, og informasjon fra reiseselskapet kom først i 21-tiden på kvelden, ifølge Harnes.

– Vi gikk nesten en mil til fots før vi fikk busser til Plaza hotell. I natt sov jeg på en stol, sier Harnes.

Ifølge familiefar Harnes sov sønnen på bakken i flere timer mens de ventet på transport.

Nå befinner de seg på et evakueringshotell. Med seg har de en sekk, mobil og lader.

– Tingene våre er igjen på hotellet som vi er evakuert fra. Jeg vet ikke om hotellet er brent ned eller hva. Jeg vet at nabohotellet har brent. Det er veldig frustrende å ikke vite hva som skjer. Vi får ingen informasjon fra Apollo, sier Harnes.

SVART RØYK: Folk ble evakuert fra Kiotari på Rhodos lørdag.

Reiseselskapene Apollo og Tui har kansellert reiser til Rhodos på grunn av skogbrannene.

Kommunikasjonssjef i Apollo Beatriz Rivera sier at de har evakuert gjester med båt og buss lørdag kveld og natt til søndag.

Reisende som har fått turen avlyst, vil få pengene sine tilbake, opplyser hun.

