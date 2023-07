STOR LETEAKSJON: Mange frivillige har deltatt i jakten på toåringen.

Stanser søket etter franske Émile (2)

Etter en fire dager lang leteaksjon, vil ikke nye mannskaper sendes ut for å lete etter franske Émile (2), opplyser den lokale statsadvokaten onsdag.

Det fremkommer av en offisiell uttalelse fra Remy Avon, statsadvokaten i Digne-les-Bains, skriver britiske The Guardian.

I fire dager har politi, frivillige og mannskap fra Frankrikes nasjonale gendarmeri kjempet mot klokken etter at to og et halvt år gamle Émile forsvant fra hagen til besteforeldrenes hus like utenfor landsbyen Le Vernet lørdag 8. juli.

The Guardian har tidligere skrevet at gutten skal ha lekt i hagen mens familien gjorde seg klare til en utflukt da han forsvant.

2-åringen ble borte i landsbyen Haut-Vernet, som ligger i høyden like utenfor Le Vernet i departementet departementetFrankrikes departementer er en administrativt inndeling av territorielle enheter i landet, som kan sammenlignes med norske fylker. Alpes-de-Haute-Provence sørøst i Frankrike. Haut-Vernet har om lag 25 innbyggere, skriver Al Jazeera.

I sin uttalelse sier Avon at søket så langt ikke har gitt dem noen tydelige spor som kan forklare Émiles forsvinning.

– Etterforskningen av årsakene til hans forsvinning vil fortsette, gjennom analyser av den betydelige mengden informasjon som er samlet over fire dager, sier statsadvokaten.

Tirsdag advarte han om at Émile er utsatt, grunnet en pågående hetebølge i området.

Terrenget i søksområdet er kupert og omkranset av flere bekker. De siste dagene har temperaturene ligget på rundt 35 plussgrader.

Gutten ble sist observert av to naboer, angivelig gående alene i en gate i Haut-Vernet lørdag ettermiddag, skriver Al Jazeera.

De første 48 timene etter Émiles forsvinning ble store ressurser satt inn i søket etter barnet, uten hell.

Politi og mannskap fra Frankrikes nasjonale gendarmeri har gjennomsøkt alle de 30 bygningene i landsbyen, foruten to som står tomme, skriver CNN.

Flere hundre frivillige har lett på jorder og i skogene som omkranser Haut-Vernet. Fem kilometer rundt landsbyen er finkjemmet av mannskap, hunder og helikopter.

I helgen ble et bilde av den lille gutten frigitt av franske myndigheter, og en nødlinje ble opprettet.

I søket skal politiet ha forsøkt å spille av et lydklipp fra Émiles mor fra et helikopter, i håp om at han skulle komme frem om han gjemte seg, skriver BFM TV.

Tirsdag ble søksområdet stengt av for sivile, også for de sivile som har bidratt i letingen.

Émile er opprinnelig fra departementet Bouches-du-Rhône rundt Marseille, skriver The Guardian.

Le Vernet og området han er forsvunnet i, ligger i en dal omgitt av skog, som også er populær blant turgåere.

